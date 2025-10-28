Y tế Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng động viên người bị nạn do ngạt khí máy phát điện ĐNO - Chiều 28/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đến động viên, chia sẻ với gia đình bị nạn do ngạt khí tại xã Điện Bàn Tây, đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (bên phải) thăm nạn nhân Nguyễn Quang L. đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến thăm các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chia sẻ, động viên bà Nguyễn Thị Đây (mẹ của nạn nhân Phan Thị Tú Tr.), mong bà giữ sức khỏe, vững tinh thần để làm chỗ dựa, chăm sóc các con, các cháu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các bệnh viện: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Tâm Trí; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện, các y, bác sĩ tập trung nỗ lực cứu chữa những người bị nạn.

TS.BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng báo cáo với lãnh đạo thành phố về tình hình bệnh nhân. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo chính quyền, hội, đoàn thể hỗ trợ gia đình an táng người tử vong; thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân vượt qua nỗi mất mát này.

“Thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí cho gia đình và thân nhân, đồng thời nguồn quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng sẽ hỗ trợ thêm. Chúng tôi hy vọng các nạn nhân đang điều trị sớm hồi phục, vượt qua mất mát quá lớn lao này”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chia sẻ.

TS.BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành các phác đồ điều trị ngay khi tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc khí rất nặng, có biểu hiện hôn mê sâu, rối loạn nhịp thở…

Bà Nguyễn Thị Đây (mẹ của nạn nhân Phan Thị Tú Tr.) không giấu được xúc động, bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Điện Bàn Tây, vào lúc 10 giờ 45 phút trưa ngày 28/10, tại nhà ông Nguyễn Quang L., khu phố chợ mới Phong Thử xảy ra vụ ngạt khí trong phòng kín có 8 người (4 người lớn, 1 thiếu niên và 3 trẻ em) bị ngất xỉu do thiếu oxy.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lũ dâng cao gây mất điện, gia đình đã sử dụng máy nổ để phát điện trong nhà kín, dẫn đến ngạt khí.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã huy động lực lượng đưa người bị nạn đến trạm y tế xã sơ cứu ban đầu, sau đó vận chuyển đến các bệnh viện.

Đến thời điểm 15 giờ cùng ngày có 4 người đã tử vong là bà N. (sinh năm 1950, mẹ ông L.), Nguyễn Thị Thanh X. (sinh năm 2006, bạn của vợ ông L.), Nguyễn Thị Thanh Th. (sinh năm 2011, con gái ông L.), Nguyễn Quang Tr. (sinh năm 2020, con trai ông L.).

4 người đang tiếp tục được cấp cứu gồm: ông L., bà Phan Thị Tú Tr. (sinh năm 1992, vợ ông L.) cùng 2 người con gái ông L. là Nguyễn Thị Thanh Tr. (sinh năm 2014), Nguyễn Thị Thanh Th. (sinh năm 2017).

* Ngày 28/10, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có văn bản số 4521/SYT-NVY báo cáo nhanh công tác cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý y tế đối với sự việc ngạt khí hàng loạt tại xã Điện Bàn Tây.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà không liên lạc được nên cùng đội cứu hộ vào nhà N.Q.L. (khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây).

Tại đây, ghi nhận cửa nhà đóng kín, máy nổ đang hoạt động, gia đình 8 người trong nhà đều hôn mê.

Các nạn nhân nhanh chóng được người dân và lực lượng quân sự, lực lượng ở địa phương chuyển đến Bệnh viện Tâm Trí và Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ.

Theo báo cáo của các đơn vị và Trung tâm Cấp cứu, thông tin ghi nhận ban đầu có tổng cộng 8 người bị ảnh hưởng, bao gồm: 4 người lớn, 1 thiếu niên, 3 trẻ em.

Trong đó, ghi nhận có 4 trường hợp tử vong gồm: 3 người tử vong ngoại viện, 1 trường hợp cấp cứu không thành công (tử vong tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng).

4 trường hợp còn lại đã được chuyển đến các bệnh viện trong thành phố gồm Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Theo chẩn đoán ban đầu tại các cơ sở điều trị, các nạn nhân liên quan đến ngộ độc khí đều đang điều trị trong tình trạng nặng. Các bệnh viện đang tích cực hội chẩn, ưu tiên nguồn lực, thực hiện các biện pháp y tế tích cực để cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế và các đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định; chỉ đạo các bệnh viện huy động nguồn lực, ưu tiên cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo các điều kiện chuyên môn phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh nhân dân trong thời gian mưa lũ.