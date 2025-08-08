Chính trị Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao đổi, học tập kinh nghiệm với tỉnh Quảng Ninh về mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp ĐNO - Ngày 7/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cùng đoàn công tác của thành phố đến thăm, làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh (bên phải) giới thiệu về mô hình và việc tiếp nhận thủ tục hành chính. Ảnh: VT

Tại tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác của thành phố đã đến thăm, tìm hiểu tình hình hoạt động, công tác tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai, tiếp đó có buổi làm việc với UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 6/12/2024, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết số 238/NQ-HĐND về việc thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh là một trong 5 địa phương đầu tiên được Chính phủ giao thí điểm xây dựng mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh hiện có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 4 phòng chuyên môn trực thuộc và 54 trung tâm phục hành chính công xã, phường, đặc khu là tổ chức hành chính trực thuộc trung tâm tỉnh, tương đương cấp phòng.

Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng đến tìm hiểu tình hình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VT

Trong tháng 7/2025, toàn tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tổng số 31.637 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99%. Thực hiện thu đảm bảo 100% phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt 80,9%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 91%; trả kết quả bản điện tử đạt 55,2%. Công tác khảo sát mức độ hài lòng ghi nhận 99,3% ý kiến “rất hài lòng”. Tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với 3.397 hồ sơ được xử lý trong tháng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ninh cùng trao đổi về một số nội dung liên quan như tình hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tìm hiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí hoạt động; về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính, quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công và các sở, ban ngành, UBND cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu (thứ ba, từ phải qua) trao quà lưu niệm cho đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VT

Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng cũng tìm hiểu về kết quả triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; việc triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…