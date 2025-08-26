Chính trị Lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ĐNO - Sáng 26/8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng.

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh.

Đoàn đại biểu thành phố mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, nghĩa sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công cách mạng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đoàn đại biểu thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng là nơi an nghỉ của hơn 870 anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bìa trái) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH