Chính trị Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra hoạt động tại phường Quảng Phú Hôm qua 2-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đến kiểm tra tình hình làm việc của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong những ngày đầu hoạt động tại UBND phường Quảng Phú.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú. Ảnh: QUANG SƠN.

Phường Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Phú, xã Tam Phú, xã Tam Thanh thuộc TP.Tam Kỳ trước đây. Hiện nay, các cơ quan của phường mới làm việc ở 3 trụ sở của xã, phường trước sáp nhập, gồm: Đảng ủy, Mặt trận - đoàn thể làm việc tại trụ sở phường An Phú; HĐND - UBND phường làm việc tại trụ sở xã Tam Phú; công an, quân sự làm việc tại trụ sở xã Tam Thanh.

Ông Nguyễn Minh Nam - Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết, địa phương đang gấp rút sửa chữa, tu bổ một số hạng mục để đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ, công chức. Riêng đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã được sửa chữa, mở rộng không gian, bố trí nhân lực, máy móc đảm bảo đi vào hoạt động ngay từ ngày đầu để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng thăm hỏi tình hình làm việc của cán bộ công chức phường. Ảnh: QUANG SƠN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chia sẻ với khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất của phường trong những ngày đầu đi vào hoạt động. Đồng thời yêu cầu địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trụ sở và hoàn thành trong thời gian sớm nhất để phục vụ nơi làm việc. Bên cạnh đó, cán bộ công chức, người lao động toàn phường phải chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nâng cao tinh thần thái độ làm việc phục vụ nhân dân.

Dịp này, lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi, động viên cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú.