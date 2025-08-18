Theo bước chân người Quảng Lãnh đạo xã Hiệp Đức thăm Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh ĐNO - Ngày 17/8, đoàn công tác Đảng ủy, UBND xã Hiệp Đức đến thăm, chúc mừng Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa I sau sáp nhập.

Đoàn công tác xã Hiệp Đức chụp hình lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: H.Đ

Tiếp và làm việc với đoàn công tác xã Hiệp Đức có ông Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên Ban lãnh đạo hội.

Ngày 27/7/2025, Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội đồng hương Quảng Nam và Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng. Việc hợp nhất 2 hội đồng hương góp phần phát huy vai trò cầu nối giữa người con xứ Quảng - Đà với quê hương trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức thăm cơ sở sản xuất của đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: H.Đ

Tại buổi thăm và làm việc, đoàn công tác xã Hiệp Đức chúc mừng Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời mong muốn hội quan tâm kết nối, hỗ trợ kêu gọi doanh nghiệp về đầu tư tại xã Hiệp Đức và ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, đoàn công tác thăm một số doanh nghiệp của đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh.