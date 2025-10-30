Thứ Năm, 30/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Lãnh đạo xã Phước Trà thăm, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập do mưa lũ

THANH HOA 30/10/2025 08:57

ĐNO - Ngày 29/10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Trà Nguyễn Văn Nam trực tiếp kiểm tra khu Nà Nổ, thăm hỏi, động viên và trao tặng nhu yếu phẩm cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang bị cô lập.

hinh 10
Lãnh đạo xã Phước Trà kiểm tra tuyến đường tại khu vực Sầm Đen Ảnh: THANH HOA

Khu Nà Nổ hiện nay có 35 hộ dân tộc Cadong với 163 nhân khẩu bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Đoàn trao tận tay người dân các phần quà gồm: mì tôm, gạo, cá khô, cá hộp, giúp bà con ổn định đời sống, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Nam kiểm tra phía sau khu dân cư Nà Nổ và tuyến đường tại khu vực Sầm Đen, vị trí giao nhau giữa xã Quế Lưu (cũ) và xã Phước Gia (cũ), khi mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Trà khẳng định, xã sẽ tiếp tục bám sát tình hình, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ bà con vùng bị cô lập, không để ai thiếu lương thực trong mùa mưa lũ.

Xã Phước Trà hiện có 6 điểm bị cô lập, lực lượng dân quân, công an và các đoàn thể đang khẩn trương hỗ trợ di dời người dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác ứng phó bão số 12

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác ứng phó bão số 12

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 tại các điểm xung yếu

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 tại các điểm xung yếu

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác ứng phó bão số 12

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác ứng phó bão số 12

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 tại các điểm xung yếu

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 tại các điểm xung yếu

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Lãnh đạo xã Phước Trà thăm, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập do mưa lũ

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO