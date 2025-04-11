Thứ Ba, 4/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Văn bản hướng dẫn

Lấy ý kiến xây dựng bảng tính thuế tài nguyên 2026

GIA MINH 04/11/2025 09:30

Ngày 3/11, Sở Tài chính cho biết vừa đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Thuế thành phố Đà Nẵng, UBND các phường, xã có ý kiến tham gia về Bảng tính thuế tài nguyên năm 2026 trước ngày 5/11/2025.

Theo đó, dự thảo Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố được áp dụng đối với các nhóm: khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước thiên nhiên, yến sào thiên nhiên và tài nguyên khác. Ý kiến gửi về Sở Tài chính để có cơ sở tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, ban hành đảm bảo thời gian quy định.

Được biết, Sở Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua rà soát Khung giá tính thuế tài nguyên theo quy định; giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (cũ), Quảng Nam (cũ) và giá tính thuế tài nguyên các tỉnh, thành phố lân cận (Quảng Ngãi, Nghệ An, Phú Yên), thông báo giá của các các doanh nghiệp, Sở Tài chính sẽ so sánh, đối chiếu, tổng hợp, dự thảo Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố áp dụng trong năm 2026.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: Chủ động tham mưu triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: Chủ động tham mưu triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Từ 1/1/2025, dự án đầu tư của Quảng Nam dưới 15 tỷ đồng do Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán

Từ 1/1/2025, dự án đầu tư của Quảng Nam dưới 15 tỷ đồng do Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: Chủ động tham mưu triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: Chủ động tham mưu triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Từ 1/1/2025, dự án đầu tư của Quảng Nam dưới 15 tỷ đồng do Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán

Từ 1/1/2025, dự án đầu tư của Quảng Nam dưới 15 tỷ đồng do Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán

Xem thêm Văn bản hướng dẫn
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Văn bản hướng dẫn
      Lấy ý kiến xây dựng bảng tính thuế tài nguyên 2026

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO