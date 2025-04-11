Văn bản hướng dẫn Lấy ý kiến xây dựng bảng tính thuế tài nguyên 2026 Ngày 3/11, Sở Tài chính cho biết vừa đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Thuế thành phố Đà Nẵng, UBND các phường, xã có ý kiến tham gia về Bảng tính thuế tài nguyên năm 2026 trước ngày 5/11/2025.

Theo đó, dự thảo Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố được áp dụng đối với các nhóm: khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước thiên nhiên, yến sào thiên nhiên và tài nguyên khác. Ý kiến gửi về Sở Tài chính để có cơ sở tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, ban hành đảm bảo thời gian quy định.

Được biết, Sở Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua rà soát Khung giá tính thuế tài nguyên theo quy định; giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (cũ), Quảng Nam (cũ) và giá tính thuế tài nguyên các tỉnh, thành phố lân cận (Quảng Ngãi, Nghệ An, Phú Yên), thông báo giá của các các doanh nghiệp, Sở Tài chính sẽ so sánh, đối chiếu, tổng hợp, dự thảo Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố áp dụng trong năm 2026.