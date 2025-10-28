Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 sẽ tổ chức vào ngày 7/11
ĐNO - Ngày 27/10, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên cho biết, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại địa phương.
Để triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, được sự nhất trí của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Hội đồng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 với tính chất tổ chức lễ hưởng ứng quy mô quốc gia.
Theo đó, lễ hưởng ứng sẽ diễn ra vào sáng 7/11, tại hội trường Bộ Tư pháp, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại địa phương.
Lễ hưởng ứng với sự chủ trì của đại diện lãnh đạo Quốc hội, sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và các tỉnh, thành phố; cấp ủy, chính quyền 34 tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã…
Theo ông Phan Hồng Nguyên, lễ hưởng ứng có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong bối cảnh đất nước đã và đang triển khai nhiều quyết sách quan trọng trong cải cách tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu quả.
Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện đổi mới, sáng tạo khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đặc biệt, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tích cực phấn đấu, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế đề ra trong năm 2025 và lập thành tích chào mừng tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hoạt động cũng là dịp tôn vinh, trao tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Đồng thời biểu dương các cá nhân được bình chọn, công nhận Gương sáng pháp luật lần thứ III.