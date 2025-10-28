Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 sẽ tổ chức vào ngày 7/11

ĐNO - Ngày 27/10, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên cho biết, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại địa phương.

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: VGP

Để triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, được sự nhất trí của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Hội đồng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 với tính chất tổ chức lễ hưởng ứng quy mô quốc gia.

Theo đó, lễ hưởng ứng sẽ diễn ra vào sáng 7/11, tại hội trường Bộ Tư pháp, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại địa phương.

Lễ hưởng ứng với sự chủ trì của đại diện lãnh đạo Quốc hội, sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và các tỉnh, thành phố; cấp ủy, chính quyền 34 tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã…