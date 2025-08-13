Xã hội Lễ phát động cấp quốc gia vận động ủng hộ nhân dân Cuba ĐNO - Sáng 13-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ phát động cấp quốc gia chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Dự lễ phát động có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Hà Nội với điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm cầu thành phố Đà Nẵng do Hội Chữ Thập đỏ thành phố chủ trì với sự phối hợp của Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến 16/10, với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn do đại dịch, thiên tai...

Đây là hoạt động nhân đạo, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 - 2/12/2025), đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, gắn bó giữa Việt Nam và Cuba.

Các tổ chức, cá nhân có thể tham gia ủng hộ bằng nhiều hình thức: quyên góp tại cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng; ủng hộ qua ngân hàng, mã QR, ứng dụng di động… Tất cả đóng góp sẽ được tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của chương trình: Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM. Số tài khoản: 2022. Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank). Nội dung chuyển khoản: CUBA.

Tại thành phố Đà Nẵng, theo kế hoạch, sau lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ chủ trì tổ chức chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đảm bảo đạt hiệu quả, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.