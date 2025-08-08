Bạn cần biết Lệch lái ô tô: Nhận biết sớm để tránh họa khôn lường cùng TROLYoto.com Lệch lái ô tô là một “bệnh lý” rất hay gặp trên mọi loại xe ô tô hiện nay những lại dễ dàng bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời, tình trạng này sẽ khiến cho người lái xe đối mặt với nguy hiểm khôn lường.

Lệch lái ô tô - Dấu hiệu tưởng nhỏ nhưng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng

Lệch lái ô tô là tình trạng vô lăng ô tô bị lệch sang một bên khi xe di chuyển thẳng dù người lái không tác động vào. Do đó, ô tô có xu hướng đi theo đường cong thay vì đường thẳng như thông thường.

Người lái có thể dễ dàng nhận biết tay lái ô tô bị lệch khi dùng mắt quan sát vô lăng cũng như quan sát hướng di chuyển của xe.

Lệch lái ô tô khiến vô lăng bị lệch một bên.

Những nguy hiểm thường xảy ra khi lái ô tô bị lệch

Tình trạng lệch lái ô tô gây ra rất điều nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện:

- Mất ổn định khi phanh gấp, ôm cua hoặc chạy tốc độ cao: Khi xe bị lệch lái ô tô, tài xế phải liên tục điều chỉnh vô lăng để giữ hướng. Điều này khiến tài xế dễ mất kiểm soát trong các tình huống bất ngờ như phanh gấp hoặc đổi hướng đột ngột làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là khi di chuyển trên cao tốc hoặc đường trơn trượt.

- Mòn lốp không đều: Do lực phân bổ không đồng đều lên các bánh xe, lốp bị mòn lệch một bên, giảm độ bám đường và nhanh hư hỏng, không chỉ làm giảm hiệu quả vận hành mà còn tăng chi phí thay thế lốp trong thời gian ngắn.

- Tiêu hao nhiên liệu cao hơn: Khi xe chạy không đúng hướng, động cơ phải hoạt động nhiều hơn để bù lại lực cản từ hệ thống bánh lệch dẫn đến mức tiêu thụ nhiên liệu tăng đáng kể, đặc biệt là với những xe đi đường dài.

- Hư hỏng hệ thống treo - lái nếu để lâu: Lệch lái kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận quan trọng như rotuyn, thước lái, càng A,... Việc sửa chữa, thay thế những hạng mục này có chi phí rất cao và trực tiếp ảnh hưởng đến độ an toàn khi vận hành xe.

Lệch lái ô tô khiến tài xế khó di chuyển và dễ gây tai nạn.

Nguyên nhân gây lệch lái ô tô

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lệch lái ô tô. Nhưng phổ biến nhất là 2 nhóm nguyên nhân chính đó là do lốp và khung gầm, hệ thống lái.

Nguyên nhân đầu tiên gây lệch lái ô tô phải kể đến từ lốp và bánh xe

- Áp suất lốp không đều giữa hai bên: Khi một bên bánh xe có áp suất thấp hơn so với bên còn lại, xe sẽ bị lệch về phía có lực cản lớn hơn làm mất cân bằng khi điều khiển

- Lốp mòn không đều hoặc đảo lốp sai cách: Việc sử dụng lốp không đều nhau hoặc đảo lốp không đúng kỹ thuật khiến xe mất cân bằng khi chạy, điều này làm cho vô lăng bị lệch hướng và xe không thể giữ được quỹ đạo thẳng khi lái

- Vô lăng bị mất cân bằng : Sau khi bạn thay lốp hoặc sửa chữa bánh xe, nếu bánh xe chưa được cân bằng động đúng cách, sẽ gây rung lắc và kéo lệch vô lăng khi di chuyển.

Nguyên nhân thứ hai đến từ khung gầm và hệ thống lái

- Rô-tuyn lái, càng A, thanh cân bằng bị hỏng: Các chi tiết này đóng vai trò giữ ổn định hướng lái và độ cân bằng của xe. Khi bị mòn, cong vênh hoặc gãy, xe sẽ không giữ được hướng đi chuẩn dẫn đến lệch lái và rung lắc vô lăng

- Sai lệch thước lái sau va chạm: Trong quá trình di chuyển, những cú đâm nhẹ, va vào ổ gà,... hoặc những vụ tai nạn nhỏ có thể khiến hệ thống lái bị lệch dẫn đến tay lái không thẳng ngay cả xe đang đi thẳng

- Khung gầm bị xô lệch: Đây là tình trạng thường gặp sau khi đi qua những đoạn đường xấu hoặc là bị tai nạn nhẹ. Nếu không kiểm tra lại khung gầm, tình trạng lệch lái sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Ô tô bị lệch hướng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Hướng dẫn cách kiểm tra và khắc phục lỗi lệch lái ô tô cùng TROLYoto

Với nền tảng trolyoto .com - công cụ online từ chuyên gia giúp bạn có thể dễ dàng bắt bệnh và khoanh vùng bệnh lý của xe từ triệu chứng đồng thời sẽ được gợi ý các Gara uy tín ở gần để có thể khắc phục trình trạng đó.

Có thể thấy, lệch lái ô tô là một “bệnh lý” tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với xế hộp của bạn. Bạn hãy nhanh chóng khoanh vùng nguyên nhân đồng thời đến các Gara uy tín gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.