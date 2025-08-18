Đời sống Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Bắc Ninh 2025 Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Bắc Ninh 2025: Dịp Quốc khánh 2025, Bắc Ninh tổ chức bắn pháo hoa, tạo không khí tưng bừng. Lịch cụ thể đang cập nhật.

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Bắc Ninh 2025

Ngày 7/8/2025, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông, văn hóa: Tổ chức đêm hội ca nhạc, bắn pháo hoa tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

Như vậy, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Bắc Ninh năm 2025: Đang cập nhật.



Bắc Ninh dự kiến sẽ bắn Pháo hoa nổ tại 2 điểm vào tối ngày 2/9/2025:

Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Bắc Ninh.

Quảng trường 03/2, phường Bắc Giang, Bắc Ninh.

Bí kíp "săn" pháo hoa 2/9 trọn vẹn

Để có trải nghiệm ngắm pháo hoa hoàn hảo và an toàn, người dân cần lưu ý những điều sau:

Chọn địa điểm vàng: Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về hai điểm bắn và chọn nơi có góc nhìn đẹp như công viên, bờ sông, sân thượng, hoặc quán cà phê có view cao. Khoảng cách lý tưởng là 0.5–1km để có tầm nhìn tốt nhất.

"Cắm trại" sớm: Các khu vực đẹp thường kín chỗ từ rất sớm. Bạn nên có mặt trước ít nhất 1-2 giờ để đảm bảo một vị trí xem ưng ý.

Cẩn trọng với giao thông: Tìm hiểu trước về các tuyến đường cấm, khu vực hạn chế để tránh kẹt xe. Sử dụng phương tiện công cộng hoặc các dịch vụ xe ôm công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, tránh khó khăn khi tìm chỗ đậu xe.

Bảo vệ tài sản cá nhân: Hạn chế mang theo tài sản có giá trị. Luôn giữ ví, điện thoại ở nơi an toàn để tránh bị mất cắp.

Tuân thủ quy định: Làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự, an toàn cho chính mình và mọi người.

Giữ gìn vệ sinh: Sau khi xem xong, hãy dọn dẹp rác thải, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Chuẩn bị vật dụng: Mang theo nước uống, áo khoác, mũ, ô để đối phó với sự thay đổi của thời tiết, đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt, những người cao tuổi và trẻ nhỏ nên tránh các khu vực quá đông đúc.