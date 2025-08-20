Đời sống Lịch cấm đường Hà Nội hôm nay 20/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9 Lịch cấm đường Hà Nội hôm nay 20/8 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9. Hạn chế lưu thông, lộ trình thay thế qua Vành đai III, cầu Thanh Trì.

Lịch cấm đường Hà Nội hôm nay 20/8 phục vụ Lễ diễu binh A80 dịp 2/9

Theo Phương án phân luồng giao thông phục vụ lễ diễu binh, diễu hành A80 thì lịch cấm đường Hà Nội trong dịp lễ 2 9 2025 như sau:



Thời gian và các tuyến đường tổ chức cấm triệt để các phương tiện

Từ 17h ngày 21/8/2025 đến 3h ngày 22/8/2025.

Từ 17h ngày 24/8/2025 đến 3h ngày 25/8/2025.

Từ 17h ngày 27/8/2025 đến 3h ngày 28/8/2025.

Từ 18h ngày 29/8/2025 đến 15h ngày 30/8/2025.

Từ 18h ngày 1/9/2025 đến 15h ngày 2/9/2025.

Thời gian và các tuyến đường tổ chức tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông

Từ 17h ngày 21/8/2025 đến 3h ngày 22/8/2025.

Từ 17h ngày 24/8/2025 đến 3h ngày 25/8/2025.

Từ 17h ngày 27/8/2025 đến 3h ngày 28/8/2025.

Từ 18h ngày 29/8/2025 đến 15h ngày 30/8/2025.

Từ 18h ngày 1/9/2025 đến 15h ngày 2/9/2025.

Lộ trình thay thế cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 từ 21/8 đến 2/9/2025

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

TT

Lộ trình thay thế

1

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

2

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

3

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

4

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

5

Khuyến cáo nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ);

Đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình;

Tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành…;

Chủ động truy cập, tìm hiểu các thông tin liên quan, cần thiết trước khi tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm tại website: https://a80.hanoi.gov.vn.

Xem thêm thông tin chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9