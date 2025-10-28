Thông tin doanh nghiệp Lựa chọn giữa iPad mini 7 và iPad Air M3 cho công việc, học tập Apple mang đến hai dòng iPad hấp dẫn: iPad mini 7 nhỏ gọn và iPad Air M3 hiệu năng cao. Hãy cùng TopZone tìm hiểu và đánh giá ưu, nhược điểm của 2 dòng này để tìm ra thiết bị phù hợp nhất cho nhu cầu của người dùng.

Đánh giá iPad mini 7 và iPad Air M3

iPad mini 7: Nhỏ gọn, linh hoạt

Ra mắt tháng 10/2024, iPad mini 7 giữ vững triết lý thiết kế nhỏ gọn nhưng chứa đựng một cấu hình mạnh mẽ. Với trọng lượng chỉ từ 293g (bản Wi-Fi) và độ dày 6.3mm, thiết bị này dễ dàng sử dụng bằng một tay, trở thành người bạn đồng hành lý tưởng ở bất cứ đâu.

Máy được trang bị chip A17 Pro, con chip từng xuất hiện trên dòng iPhone 15 Pro. Apple cho biết, A17 Pro mang lại CPU nhanh hơn 30% và GPU nhanh hơn 25% so với thế hệ chip A16. Kết hợp với 8GB RAM, iPad mini 7 xử lý mượt mà các tựa game đồ họa cao và các ứng dụng sáng tạo phổ biến. Màn hình Liquid Retina 8.3 inch sắc nét, hỗ trợ Apple Pencil Pro, biến nó thành một cuốn sổ tay kỹ thuật số đa năng.

iPad Air M3: Hiệu năng mạnh mẽ

Trong khi đó, iPad Air M3, ra mắt tháng 3/2025 là phiên bản iPad mạnh mẽ về hiệu năng. Trang bị chip M3 với CPU 8 lõi và GPU 9 lõi, thiết bị này nhanh gấp gần 2 lần so với iPad Air M1 (theo công bố từ Apple). Đặc biệt, M3 hỗ trợ công nghệ ray tracing bằng phần cứng, mang lại trải nghiệm đồ họa và gaming chân thực hơn.

iPad Air M3 có hai phiên bản màn hình 11 inch và 13 inch. Màn hình này cung cấp không gian làm việc rộng rãi cho các tác vụ đa nhiệm như chỉnh sửa video, thiết kế 3D hay sử dụng Stage Manager với nhiều cửa sổ. Khi kết hợp với Magic Keyboard, iPad Air M3 hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò của một chiếc máy tính xách tay siêu di động.

Nếu bạn đang cân nhắc nâng cấp thiết bị trong hệ sinh thái Apple, có thể tham khảo thêm giá iPhone Air 256GB hoặc tùy chọn dung lượng cao hơn như iPhone Air 512GB đang được TopZone phân phối chính hãng, giúp đồng bộ trải nghiệm và chia sẻ dữ liệu dễ dàng giữa iPad và iPhone.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật

Bảng dưới đây tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của các thiết bị (thông số từ website apple.com).

Đặc điểm

iPad mini 7

iPad Air M3 11"

iPad Air M3 13"

Chip

A17 Pro

M3

M3

CPU

6 lõi (2P+4E)

8 lõi

8 lõi

GPU

5 lõi

9 lõi

9 lõi

RAM

8GB

8GB

8GB

Màn hình

8.3" Liquid Retina

11" Liquid Retina

13" Liquid Retina

Độ phân giải

2266 x 1488

2360 x 1640

2732 x 2048

Trọng lượng

293g (bản Wi-Fi), 297g (bản Wi-Fi + Cellular)

Khoảng 470g

Khoảng 620g

Độ dày

6.3mm

6.1mm

6.1mm

Pin

Lên đến 10 giờ xem video

Lên đến 10 giờ xem video

Lên đến 10 giờ xem video



Lựa chọn phù hợp dành cho người dùng

Giữa một bên là sự di động tuyệt đối, một bên là sức mạnh tiệm cận máy tính chuyên nghiệp. Lựa chọn giữa iPad mini 7 và iPad Air M3 phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn làm việc, học tập và giải trí.

iPad mini 7 là thiết bị phù hợp cho học sinh, sinh viên và những người thường xuyên di chuyển. Kích thước của nó lý tưởng cho việc đọc tài liệu, ghi chú nhanh bằng Apple Pencil Pro trong các buổi học, hoặc giải trí với các tựa game di động. Với hiệu năng từ chip A17 Pro, máy đáp ứng tốt các nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao mà không gặp trở ngại, biến mọi không gian thành góc học tập hay studio sáng tạo nhỏ gọn.

Nếu công việc đòi hỏi hiệu suất cao và không gian hiển thị lớn, hãy chọn iPad Air M3. Đây là công cụ mạnh mẽ cho các nhà sáng tạo nội dung, biên tập video, nhà thiết kế đồ họa hay các chuyên gia cần xử lý đa nhiệm liên tục. Khả năng xử lý của chip M3 kết hợp với màn hình lớn và hệ sinh thái phụ kiện chuyên nghiệp như Magic Keyboard giúp giải quyết công việc hiệu quả. Thậm chí có thể thay thế laptop trong nhiều trường hợp.

Mức giá và lời khuyên

Giá khởi điểm tham khảo ngày 15/10/2025:

- iPad mini 7: Từ 11.790.000 đồng

- iPad Air M3 11 inch: Từ 13.690.000 đồng

- iPad Air M3 13 inch: Từ 19.490.000 đồng

Nếu ưu tiên hàng đầu của người dùng là sự gọn nhẹ, linh hoạt cho việc ghi chú, đọc sách và giải trí di động, iPad mini 7 là một lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí.

Ngược lại, nếu cần một cỗ máy mạnh mẽ để phục vụ công việc chuyên nghiệp thì iPad Air M3 sẽ mang lại giá trị lâu dài và hiệu quả công việc vượt trội. Đây là sự đầu tư xứng đáng cho những ai muốn khai thác tối đa sức mạnh của iPad trong công việc sáng tạo.

TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.