Bạn cần biết Lựa chọn giữa iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 Pro Max khi giá đang giảm iPhone 17 sắp ra mắt, đánh dấu một cột mốc mới trong dòng sản phẩm của Apple. Như thường lệ, mỗi khi Apple chuẩn bị công bố iPhone mới, các mẫu iPhone cũ lại đồng loạt giảm giá, mở ra cơ hội cho người dùng muốn sở hữu những chiếc flagship chất lượng với chi phí hợp lý.

iPhone 12 Pro Max: Giá rẻ, hiệu năng vẫn ấn tượng

Với mức giá chỉ từ 10 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone cao cấp với mức giá hợp lý. Thiết kế của máy vẫn giữ được vẻ sang trọng với khung viền thép không gỉ vát phẳng và mặt lưng kính nhám. Màn hình Super Retina XDR 6.7 inch mang lại độ sắc nét cao, lý tưởng để xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội.

Máy được trang bị con chip Apple A14 Bionic, dù ra mắt cách đây vài năm, vẫn đủ sức xử lý mượt mà mọi tác vụ, từ chỉnh sửa ảnh, quay video đến chơi các tựa game nặng. Đi kèm là hệ thống camera gồm ba ống kính 12MP, hỗ trợ chụp đêm và zoom quang 2.5x. Chất lượng ảnh chụp vẫn thuộc hàng top, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng tốt, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và quay video cơ bản.

iPhone 14 Pro Max: Đầu tư cho công nghệ hiện đại

Ở mức giá hơn 15 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max là lựa chọn cao cấp hơn, mang đến những cải tiến đáng kể so với iPhone 12 Pro Max. Điểm nhấn đầu tiên là tính năng Dynamic Island, thay thế cho notch tai thỏ, mang lại trải nghiệm tương tác hiện đại và tiện lợi. Màn hình ProMotion 120Hz giúp các thao tác chuyển động mượt mà hơn, đặc biệt khi chơi game hoặc xem video hành động.

Bên trong thiết bị là vi xử lý A16 Bionic mạnh mẽ, mang lại hiệu suất vượt trội, đặc biệt trong các tác vụ nặng như chỉnh sửa video 4K hoặc sử dụng ứng dụng AI. Hệ thống camera của iPhone 14 Pro Max là một bước tiến lớn với cảm biến chính 48MP, hỗ trợ chụp ảnh chi tiết hơn và quay video Cinematic Mode ở 4K HDR.

Dù giá cao hơn, iPhone 14 Pro Max mang lại giá trị vượt trội cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ mới nhất và sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người làm nội dung, yêu thích nhiếp ảnh hoặc cần một thiết bị mạnh mẽ để đáp ứng các nhu cầu công việc đa dạng.

Vậy nên chọn iPhone 12 Pro Max hay iPhone 14 Pro Max trong năm 2025?

Quyết định giữa iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 Pro Max phụ thuộc vào ngân sách và nhu cầu cá nhân. Nếu khách hàng muốn một chiếc iPhone cao cấp với mức giá tiết kiệm, iPhone 12 Pro Max là lựa chọn không thể bỏ qua. Với giá chỉ 10.099.000 đồng, máy vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu từ giải trí, công việc đến chụp ảnh cơ bản, phù hợp cho những ai không cần chạy theo công nghệ mới nhất.

Ngược lại, nếu sẵn sàng chi thêm để trải nghiệm những tính năng hiện đại như Dynamic Island, camera 48MP và hiệu năng vượt trội, iPhone 14 Pro Max với giá 15.899.000 đồng là khoản đầu tư xứng đáng. Đặc biệt, nếu bạn dự định sử dụng thiết bị trong 4 - 5 năm tới, iPhone 14 Pro Max sẽ đảm bảo khả năng cập nhật phần mềm lâu dài hơn, mang lại giá trị bền vững.

Ưu đãi khi mua iPhone cũ tại XTmobile

Mua iPhone 12 Pro Max hoặc iPhone 14 Pro Max tại XTmobile không chỉ là cơ hội sở hữu thiết bị chất lượng với giá tốt, mà còn đi kèm hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Chương trình thu cũ đổi mới giúp khách hàng bán lại thiết bị cũ với giá cao nhất thị trường, giảm đáng kể chi phí nâng cấp. Gói bảo hành toàn diện 6 tháng, bao gồm cả nguồn và màn hình, mang lại sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng máy cũ.

Thành viên XTMember còn được hưởng thêm ưu đãi giảm tới 1,2% trên tổng hóa đơn, giúp tiết kiệm thêm chi phí. Chính sách 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi phần cứng từ nhà sản xuất đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dùng. Ngoài ra, XTmobile hỗ trợ trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu chiếc iPhone mơ ước mà không lo gánh nặng tài chính.

Lời kết

Với sự kiện ra mắt iPhone 17 đang đến gần, iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 Pro Max tại XTmobile đang có mức giá hấp dẫn hơn bao giờ hết. Dù bạn chọn iPhone 12 Pro Max hay iPhone 14 Pro Max, cả hai đều là những chiếc flagship đáng sở hữu. Tham khảo ngay tại XTmobile để lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

