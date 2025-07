An ninh trật tự Lừa đảo qua mạng: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới Lừa đảo qua mạng vẫn khiến nhiều người mất tiền, thậm chí bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng vì thiếu cảnh giác với thủ đoạn quen thuộc. Các khuyến cáo tiếp tục được Công an thành phố Đà Nẵng đưa ra để người dân cảnh giác với các chiêu trò này.

Công an phường Hải Châu kịp thời phối hợp với nhân viên ngân hàng ngăn chặn lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an phường Hải Châu

Dễ bị lừa nếu thiếu cảnh giác

Tại Đà Nẵng, các vụ lừa đảo qua mạng vẫn diễn ra với đủ chiêu trò khá tinh vi từ các đối tượng tội phạm trên không gian mạng.

Ngày 13/7 vừa qua, chị H.N.T. (sinh năm 1994, phường Thanh Khê) nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, yêu cầu cập nhật thông tin VNeID do thay đổi địa giới hành chính.

Tin lời, chị làm theo, đăng nhập ứng dụng và trả 22.000 đồng phí qua ngân hàng B. Sáng hôm sau, chị phát hiện tài khoản mất 129 triệu đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Đà Nẵng) khẳng định, thông tin trên VNeID được cập nhật tự động. Người dân không nên chia sẻ dữ liệu cá nhân hay bấm vào link lạ từ những cuộc gọi tự xưng công an.

Với cách thức này, các đối tượng lợi dụng sự cả tin của người dân để thực hiện. Nhiều người còn công khai thông tin cá nhân như số căn cước, điện thoại lên mạng, giúp kẻ xấu càng dễ lấy cắp dữ liệu, từ đó trở thành nạn nhân lừa đảo.

Một chiêu trò khác là lừa bán hàng giá rẻ qua mạng xã hội. Ngày 2/7, ông D.V.T. (sinh năm 1976, phường An Khê) thấy quảng cáo pin năng lượng mặt trời giá rẻ trên một trang Facebook. Ông chuyển 3 triệu đồng tiền cọc, nhưng đối tượng lập tức chặn liên lạc.

Đây là hình thức lừa đảo khá phổ biến. Các trang giả mạo thường đăng ảnh sản phẩm hấp dẫn, giá thấp hơn so với giá bán thực tế và không có thông tin người bán rõ ràng, yêu cầu cọc rồi “biến mất”.

Công an thành phố cho biết, nhiều người bị lừa vì tin vào giá rẻ mà không kiểm tra kỹ thông tin người bán.

Trước đó, từ tin báo của bị hại, Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra và bắt giữ Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, quê Quảng Trị), đối tượng chuyên giả danh du học sinh để lừa người thân.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2025, Hoàng được xác định dùng nhiều sim điện thoại, tạo tài khoản Facebook giả giống con cái nạn nhân đang học ở nước ngoài. Hoàng gọi video, nhắn tin qua Messenger, giả vờ người thân để tạo lòng tin.

Sau đó, Hoàng dụ các nạn nhân chuyển tiền để “đầu tư” hoặc “đổi ngoại tệ” với lời hứa trả hoa hồng cao.

Với thủ đoạn này, Hoàng giả danh con gái của bà Mai Thị L. (57 tuổi, quận Liên Chiểu) đang ở Mỹ, lừa bà L. chuyển 680 triệu đồng vào tài khoản giả. Hoàng còn gửi hóa đơn giả để lừa bà chuyển thêm tiền.

Một trường hợp khác, anh N.V.H. (quận Sơn Trà) mất 650 triệu đồng vì tin “cháu trai” ở Úc nhờ đổi tiền. Công an xác định đây mới chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân trên cả nước bị Hoàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong khoảng thời gian từ 1/2025 đến đầu tháng 6/2025.

Cách tự bảo vệ trên mạng

Ngày 15/7 vừa qua, Công an phường Hải Châu và Phòng Giao dịch của Ngân hàng Bắc Á đã kịp thời ngăn một vụ lừa đảo. Một khách hàng định chuyển 100 triệu đồng để mua hàng khuyến mãi qua mạng xã hội.

Người giao dịch cho hay trước đó đã chuyển 100 triệu đồng vì tin lời đối tượng báo “sai cú pháp”, yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền để lấy lại số tiền đã chuyển và hưởng thêm khuyến mãi.

Rất may, giao dịch viên nhận thấy dấu hiệu bất thường, kéo dài thời gian giao dịch và báo công an.

Đại úy Đặng Minh Tuấn (Công an phường Hải Châu) cho biết, thủ đoạn trong vụ việc này không mới song nạn nhân vẫn bị dẫn dụ để bị lừa tiền. “Đối tượng hứa ưu đãi lớn để dụ nạn nhân chuyển tiền nhiều lần. Nhờ sự cảnh giác của ngân hàng và công an can thiệp, khách hàng không mất thêm tiền”, Đại úy Đặng Minh Tuấn cho hay.

Theo Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu, sự phối hợp giữa ngân hàng và công an rất quan trọng. Nhờ sự nhanh nhạy của nhân viên ngân hàng và lực lượng chức năng, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn kịp thời, giúp người dân tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua nhiều vụ việc được ghi nhận, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chia sẻ số căn cước, mã OTP, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, dù người gọi tự xưng công an, người thân…

Ngoài ra, người dân chỉ nên cài ứng dụng VNeID từ các kho ứng dụng chính thức như App Store (iPhone) hoặc CH Play (Android), không tải từ các nguồn ngoài hoặc link lạ.

Công dân cũng được khuyến cáo tránh đăng ảnh căn cước, số điện thoại, mã định danh lên mạng xã hội để không bị kẻ xấu lợi dụng.

Khi mua hàng online, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán, xem đánh giá, hỏi ý kiến bạn bè hoặc tìm hiểu qua các kênh chính thức, không chuyển tiền cọc trước khi chắc chắn người bán đáng tin.

Nếu nhận cuộc gọi nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay công an phường, xã hoặc cảnh sát khu vực để xác minh. Trong trường hợp nghi bị lừa, báo ngay cho công an gần nhất để được hỗ trợ...