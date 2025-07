Bạn cần biết Ly Mây - Thương hiệu Việt tiên phong với vật liệu decor xuất khẩu từ sợi tự nhiên, chinh phục thị trường nội thất xanh Đà Nẵng Ngày nay, các khu đô thị cao cấp dần hình thành và phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu sinh sống ngày càng tăng tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, ngành nội thất ghi nhận được sự “hồi sinh” mạnh mẽ của vật liệu truyền thống trong các công trình kiến trúc nghỉ dưỡng mang tinh thần “sống xanh” và hoài cổ. Việc sử dụng vật liệu decor từ sợi tự nhiên của Ly Mây đang trở thành phương án tối ưu tại nhiều dự án nghỉ dưỡng mà chủ đầu tư lựa chọn để phát triển theo lối giá trị bền vững.

Nội thất xanh lên ngôi trong các dự án du lịch tại Đà Nẵng

Cầu Vàng - địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng. Ảnh: nguồn internet

Tại Đà Nẵng, xu hướng sử dụng vật liệu xanh được ứng dụng nhiều trong các dự án nghỉ dưỡng tại ven biển như Bán đảo Sơn Trà, Ba Na Hills, bãi biển Mỹ Khê... hoặc xuất hiện trong các công trình nhà hàng cổ kính hoài niệm tại Hội An. Với khí hậu đặc trưng nắng gắt, độ ẩm cao quanh năm nên việc sử dụng các chất liệu trong nội thất phải được chọn lọc rất kỹ lưỡng. Vật liệu từ sợi tự nhiên không chỉ phù hợp với điều kiện khí hậu tại đây mà còn đáp ứng tốt về mặt thẩm mỹ, dễ dàng phối cùng các phong cách thiết kế khác nhau.

Gi ấ y dán tư ờ ng cao c ấ p của Ly Mây mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên, thể hiện phong cách sống mộc mạc - thoáng đãng mà khách du lịch đang rất ưa chuộng và giúp kết nối giữa tinh thần truyền thống, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại.

Sợi thiên nhiên Ly Mây - Giải pháp decor mộc, bền cho không gian nghỉ dưỡng

Giấy và vải decor từ sợi đay của Ly Mây được sản xuất 100% từ nguyên liệu tự nhiên, giữ nguyên vẻ đẹp thô mộc đặc trưng của sợi đay truyền thống. Rất phù hợp với đa dạng phong cách thiết kế khác nhau như Cổ điển, Rustic, Indochine - những phong cách đề cao sự mộc mạc, thể hiện chiều sâu văn hoá.

Ly Mây đã ứng dụng vật liệu decor xanh vào nhiều công trình thực tế tại các nhà hàng truyền thống, khu nghỉ dưỡng vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa giữ được nét đẹp truyền thống bản sắc Việt. Sản phẩm giấy dán tường Ly Mây được sử dụng để ốp vách, tạo điểm nhấn trần hoặc decor cùng các sản phẩm nội thất để mang lại vẻ đẹp tự nhiên, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng cho các du khách tại đây.

Giấy dán tự nhiên sử dụng trong thiết kế hiện đại.

Ly Mây là thương hiệu được nhiều kiến trúc sư, chủ đầu tư lựa chọn và sử dụng sản phẩm giấy decor từ sợi tự nhiên cao cấp. Vật liệu này phù hợp với mọi loại hình công trình - từ nhà ở, khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng hay mô hình kinh doanh mang tính nghệ thuật. Với kim chỉ nam “Uy tín - Chất lượng làm nên thương hiệu”, Ly Mây từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Sản phẩm từ sợi đay Việt giờ đây đã sẵn sàng chạm đến chuẩn mực thẩm mỹ toàn cầu.

Tại sao nên chọn giấy vải từ sợi thiên nhiên thay vì giấy dán phổ biến

Trong thời đại ngày nay, con người đang dần ưu tiên và tìm kiếm môi trường sống lành mạnh, hoà mình vào thiên nhiên và tìm lại bản thân. Chính vì vậy, việc lựa chọn vật liệu nội thất cũng không đơn thuần mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn hướng đến giá trị bền vững.

- Giấy vải từ sợi thiên nhiên mang hướng mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn phù hợp với xu hướng thẩm mỹ toàn cầu hiện nay.

- So với hàng loạt giấy công nghiệp ngoài kia thì vật liệu decor xanh sẽ có tuổi thọ cao, bền màu và có vẻ đẹp vượt thời gian.

- Vì được đan xen từ sợi tự nhiên nên đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người, đặc biệt thân thiện với môi trường vì có thể phân huỷ sinh học.

- Map gi ấ y dán tư ờ ng đa dạng chất liệu, màu sắc trung tính dễ ứng dụng trong thực tế, có khả năng thích ứng tốt điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

Giấy vải sợi tự nhiên hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Góc nhìn từ kiến trúc sư và chủ đầu tư

Lời chia sẻ chân thật từ kiến trúc sư và chủ đầu tư tại địa điểm du lịch Đà Nẵng về sản phẩm của Ly Mây

“Trong các dự án tại phố cổ Hội An (cũ), chúng tôi luôn tìm kiếm vật liệu có thể ‘kể chuyện’. Sản phẩm của Ly Mây làm được điều đó - vừa mộc mạc, vừa có hồn”, KTS. Lê Nhật Quang, cố vấn thiết kế khu nghỉ dưỡng Tam Thanh.

“Khách nước ngoài rất thích không gian sử dụng giấy vải sợi đay, họ nói nó tạo cảm giác tự nhiên và khác biệt so với nội thất hiện đại thông thường”, Trần Minh Phúc, chủ boutique hotel tại bãi biển Mỹ Khê.

