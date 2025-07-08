Bạn cần biết Màng ghép Thành Tiến - Sản xuất và in ấn bao bì màng ghép uy tín Trong ngành in ấn, việc sử dụng các loại màng ghép đang dần phổ biến. Thành Tiến - đơn vị in ấn và sản xuất bao bì màng ghép uy tín, chuyên cung cấp các loại bao bì màng ghép đa lớp, túi hút chân không, túi zipper… phục vụ linh hoạt cho nhiều ngành hàng. Không chỉ sản xuất mà còn cùng khách hàng kiến tạo nên giải pháp bao bì tối ưu cho sản phẩm và thương hiệu.

Giới thiệu về thương hiệu màng ghép Thành Tiến

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại bao bì Thành Tiến, với thương hiệu Màng Ghép Thành Tiến, là đơn vị chuyên sản xuất và in ấn các loại bao bì màng ghép chất lượng cao. Sản phẩm của công ty được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, nông sản, dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, công nghiệp tiêu dùng.

Với đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm cùng dịch vụ tư vấn tận tâm, Thành Tiến đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc. Các mẫu bao bì do Thành Tiến sản xuất không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền mà còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cho người tiêu dùng.

Năng lực sản xuất và quy mô hoạt động

Thành Tiến hiện sở hữu nhà xưởng sản xuất đặt tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng diện tích hơn 1.000 m2, ddây là nơi vận hành toàn bộ quy trình sản xuất bao bì màng ghép từ thổi màng, in ấn, cán ghép đến tạo túi thành phẩm. Ngoài ra, công ty còn có văn phòng làm việc - nơi tiếp nhận yêu cầu, thiết kế mẫu mã, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng trên toàn quốc.

Hệ thống máy móc – thiết bị tại xưởng được đầu tư đồng bộ và hiện đại, bao gồm:

- Máy in ống đồng 8 màu, 9 màu - tốc độ cao, in sắc nét trên nhiều loại màng.

- Dây chuyền thổi màng, cán màng, chia cuộn, dán mép và tạo túi các loại (zipper, xếp hông, 3 biên, đáy đứng…).

- Máy cắt cuộn và đóng gói tự động, đảm bảo độ chính xác và vệ sinh trong từng khâu xử lý.

Công ty có thể đáp ứng sản lượng lớn mỗi tháng, phục vụ hiệu quả cho các đơn hàng bao bì số lượng vừa và lớn đến từ các ngành: thực phẩm, dược phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, hàng công nghiệp...

Đội ngũ nhân sự của Thành Tiến gồm hơn 100 người, chia theo các bộ phận: sản xuất, thiết kế, kỹ thuật, kinh doanh và kiểm tra chất lượng. Nhân sự tại xưởng được đào tạo bài bản, làm việc theo quy trình phối hợp chặt chẽ, giúp tối ưu tiến độ và chất lượng trong từng đơn hàng.

Với hệ thống vận hành chuyên nghiệp, dây chuyền khép kín cùng tinh thần làm việc trách nhiệm, Thành Tiến cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp bao bì chất lượng, ổn định, đúng hẹn, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và hiệu quả bảo quản sản phẩm.

Sản phẩm và dịch vụ chủ lực của Thành Tiến

Sản phẩm bao bì đang kinh doanh

Thành Tiến chuyên sản xuất các loại bao bì đóng gói màng ghép phức hợp với mẫu mã đa dạng, chất liệu linh hoạt, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ cao. Một số dòng sản phẩm tiêu biểu bao gồm:

- Bao bì màng ghép đa lớp (PET/AL/PE, OPP/CPP, PA/PE...): Bền chắc, chống thấm, cản khí tốt, phù hợp đóng gói thực phẩm khô, bột, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón...

- Túi hút chân không PA/PE: Sử dụng phổ biến trong ngành thực phẩm đông lạnh, nông sản, giúp kéo dài thời gian bảo quản và giữ nguyên chất lượng sản phẩm.

- Túi zipper, túi đáy đứng, túi xếp hông, túi 3 biên: Thiết kế tiện lợi, dễ sử dụng, phù hợp với thị trường bán lẻ và xuất khẩu.

- Màng cuộn bao bì in theo yêu cầu: Phục vụ dây chuyền đóng gói tự động, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất.

Dịch vụ in ấn và thiết kế bao bì theo yêu cầu

Bên cạnh năng lực sản xuất, Thành Tiến cung cấp dịch vụ in và thiết kế bao bì trọn gói nhằm hỗ trợ khách hàng có được sản phẩm hoàn chỉnh từ ý tưởng đến thực tế:

- In bao bì theo yêu cầu: Sử dụng công nghệ in ống đồng hiện đại, in được nhiều màu, sắc nét, bám mực tốt, không lem nhòe - phù hợp với các mẫu bao bì đòi hỏi tính thẩm mỹ cao và thông tin rõ ràng.

- Thiết kế bao bì chuyên nghiệp: Đội ngũ thiết kế của công ty sẽ tư vấn và lên mẫu theo đúng ngành hàng, xu hướng thị trường và định hướng thương hiệu của khách hàng. Miễn phí chỉnh sửa và hỗ trợ đến khi duyệt file cuối cùng.

Công nghệ sản xuất và in ấn bao bì hiện đại

Tại Thành Tiến, công nghệ đóng vai trò cốt lõi trong toàn bộ quy trình sản xuất bao bì. Công ty không ngừng đầu tư, nâng cấp dây chuyền và ứng dụng các phương pháp in hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cao, hình ảnh sắc nét, đúng màu thương hiệu và khả năng gia công linh hoạt theo từng yêu cầu.

Công nghệ in ống đồng - Sắc nét và chuyên nghiệp

Công nghệ in ống đồng được áp dụng cho hầu hết các sản phẩm bao bì màng ghép tại Thành Tiến.

- Hình ảnh in sắc nét, rõ chi tiết và đồng nhất màu sắc trên toàn bộ cuộn màng

- Khả năng in nhiều màu (từ 6–9 màu), phù hợp với bao bì cần trình bày thông tin phong phú, hình ảnh bắt mắt

- Bám mực tốt trên nhiều chất liệu như OPP, PET, AL, PA, CPP...

In ống đồng là lựa chọn lý tưởng cho bao bì sản phẩm đóng gói công nghiệp và thương mại cao cấp.

In lụa - Linh hoạt với đơn hàng nhỏ và chi tiết nổi bật

In lụa được sử dụng cho các sản phẩm bao bì có thiết kế đơn sắc, cần in logo, dòng chữ hoặc họa tiết nổi bật, đặc biệt phù hợp với các đơn hàng số lượng ít hoặc yêu cầu in thủ công. Ưu điểm:

- Tiết kiệm chi phí làm trục in.

- Tăng độ phủ mực, phù hợp với các loại túi dày hoặc in trên nền bạc, nền đục.

- Dễ chỉnh sửa và thay đổi thiết kế linh hoạt.

Gia công màng ghép phức hợp - Độ bền cao, bảo quản tối ưu

Sau khâu in ấn, các lớp vật liệu sẽ được cán ghép bằng công nghệ màng phức hợp để tạo thành một bao bì hoàn chỉnh, đáp ứng khả năng cản khí, cản ẩm, chống thấm và bảo quản sản phẩm lâu dài. Thành Tiến sử dụng keo ghép không dung môi và hệ thống máy cán hiện đại giúp màng mịn, không bong tróc, không nổi bọt khí.

Các cấu trúc màng phổ biến như:

- OPP/CPP, PET/PE, PA/PE - dùng cho thực phẩm khô, bánh kẹo, rau củ.

- PET/AL/PE, PET/MPET/CPP - cản sáng, cản khí, dùng cho sản phẩm cần thời hạn bảo quản dài.

- Túi ghép bạc, túi hút chân không - giữ nhiệt độ, chống oxy hóa hiệu quả.

Với sự kết hợp linh hoạt giữa các công nghệ in và kỹ thuật màng ghép, Thành Tiến tự tin đáp ứng mọi yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp, phục vụ đa dạng ngành hàng với chất lượng ổn định và hình ảnh thương hiệu nổi bật.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại bao bì Thành Tiến

Địa chỉ: 77 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 508 365

Website: mangghepthanhtien.com

Email: info@inthanhtien.com

Hãy liên hệ với Thành Tiến ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá chi tiết. Công ty cam kết mang đến những giải pháp bao bì chất lượng – linh hoạt – hiệu quả cho mọi ngành hàng.