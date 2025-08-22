Thanh thiếu niên Mang Trung thu đến với thiếu nhi xã Nam Trà My ĐNO - Ngày 20 và 21/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) phối hợp Câu lạc bộ Hoa Sen Hồng tổ chức chương trình thiện nguyện, tặng quà và vui Tết Trung thu cùng trẻ em xã Nam Trà My.

Đoàn thiện nguyện tặng quà Trung thu cho thiếu nhi khó khăn của xã Nam Trà My. Ảnh: TÁM TRẦN

Tại chương trình, đoàn trao 400 suất quà gồm đồ dùng học tập, sữa, mì tôm, lồng đèn cho thiếu nhi; tổ chức múa lân, nấu hơn 400 suất bún phục vụ người dân và thiếu nhi.

Ngoài ra, đoàn hỗ trợ 12,5 triệu đồng cho Ban nhân dân thôn 1 (xã Trà Vân) xây dựng khu sơ tán phòng chống thiên tai và tổ chức cắt tóc miễn phí cho 145 lượt người dân địa phương.

Múa lân phục vụ thiếu nhi xã Nam Trà My. Ảnh: TÁM TRẦN

Tổng kinh phí chương trình hơn 110 triệu đồng, được vận động từ nhà hảo tâm và thành viên Câu lạc bộ Hoa Sen Hồng.