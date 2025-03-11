Thứ Hai, 3/11/2025
Chính quyền - đoàn thể

Mặt trận thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

THÁI CƯỜNG 03/11/2025 09:23

ĐNO - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Các quy định mới của Đảng và pháp luật về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam” năm 2025.

cuoc thi truc tuyen 9.11
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên môi trường internet. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên môi trường internet; dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị các cấp và hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố Đà Nẵng.

Cuộc thi được chia thành 2 đợt: đợt 1 từ ngày 3 - 9/11 và đợt 2 từ ngày 10 - 16/11.

Nội dung cuộc thi tập trung chuyên sâu vào các quy định mới của Đảng và pháp luật về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ công bố bộ đề gồm 50 câu hỏi có đáp án để người tham gia nghiên cứu dự thi tại Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng: https://ubmttqvn.danang.gov.vn. hoặc truy cập đường dẫn https://thitructuyen.danang.gov.vn.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi đợt thi có 1 giải Nhất cá nhân trị giá 2 triệu đồng, cùng các giải Nhì, Ba và Khuyến khích. Giải thưởng tập thể cao nhất trị giá 5 triệu đồng, cùng các giải Nhì, Ba.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao nhận thức, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tìm hiểu, chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

