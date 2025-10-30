Thứ Năm, 30/10/2025
Mở đăng ký Giải Pickleball Tournament - Dat Phat Sports Cup 2025

THÀNH DANH 30/10/2025 11:41

Ban tổ chức Giải Pickleball Tournament 2025 - Dat Phat Sports Cup 2025 đã mở cổng cho các vận động viên có nhu cầu đăng ký tham dự giải.

Giải Pickleball Tournament 2025 - Dat Phat Sports Cup 2025 mở rộng đối tượng cho các vận động viên đăng ký tham dự. Ảnh: T.D

Giải do Trung tâm Thể thao Đạt Phát tổ chức, diễn ra ngày 9/11 tại cụm sân Pickleball Làng Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường). Đối tượng tham dự giải được mở rộng cho các vận động viên có đam mê với Pickleball.

Nội dung thi đấu gồm: đôi hỗn hợp 4.8 - 5.3 - 6.3 (tick vàng/xanh, không dung sai) và đôi nam lãnh đạo - khách mời. Kết thúc giải, ban tổ chức trao cúp, tiền thưởng cho các vận động viên giành giải Nhất, Nhì và đồng hạng Ba ở từng nội dung thi đấu.

Các vận động viên có nhu cầu đăng ký thi đấu tại Website của PVNA: https://share.google/M6EtHsF4agBjiceqX. Đến ngày 6/11, ban tổ chức chốt số lượng đăng ký để tiến hành công tác tổ chức giải.

Theo ông Nguyễn Hữu Đạt, Giám đốc điều hành Trung tâm thể thao Đạt Phát, giải được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo sân chơi thể thao bổ ích cho các vận động viên giao lưu, thi đấu, thúc đẩy phong trào Pickleball trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia của đông đảo vận động viên, giải hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn.

