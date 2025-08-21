Lâm nghiệp Mở hướng du lịch lên vùng cao Các địa phương miền núi phía tây thành phố đang vạch ra định hướng mới để khai mở tiềm năng, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Du lịch dược liệu là hướng đi mới, mang đặc trưng của các địa phương phía tây thành phố. Ảnh: HỒ QUÂN

Cần nhà đầu tư

Làng du lịch cộng đồng ĐhRôồng (thuộc thôn Aréh, xã Đông Giang) đi vào hoạt động từ năm 2019, với 35 hộ tham gia. Sản phẩm du lịch chủ lực của làng là trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu.

Chị Bhling Thị Treng, thành viên làng du lịch này cho biết, trước đây, để dệt một tấm khố, chăn, áo, váy thì mất nhiều công sức và khá vất vả. Tất nhiên du khách sẽ không đủ thời gian để hoàn thiện một sản phẩm truyền thống.

Do đó, chị em trong làng sáng tạo ra các sản phẩm nhỏ gọn, đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện như túi, ví, khăn, cà vạt… Du khách có thể trải nghiệm nghề dệt, đính cườm lên thổ cẩm hoặc tự tay làm và chọn sản phẩm lưu niệm ưng ý.

“Ngoài dệt thổ cẩm, du khách cũng có thể trải nghiệm thêm các hoạt động văn hóa cộng đồng như nghề đan lát, hát lý, múa cồng chiêng, múa tâng tung da dá, thưởng thức ẩm thực Cơ Tu…”, chị Treng nói.

Xã Đông Giang nằm trên trục quốc lộ 14G, không xa các điểm du lịch nổi tiếng như Cổng trời Đông Giang, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, các khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp trải nghiệm, vận động ngoài trời tại Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, Suối Hoa…

Theo ông Đa Lây Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang, bên cạnh các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, xã Đông Giang còn có nhiều điểm du lịch sinh thái chưa được khai thác, như suối Ka Đắp, suối Ra Mê, suối A Dinh.

“Trong tương lai, khi quốc lộ 14G được nâng cấp, mở rộng, con đường du lịch lên Đông Giang sẽ thực sự rộng mở. Tuy nhiên, để phát triển du lịch ở khu vực miền núi, rất cần sự quan tâm của các cấp, ngành trong việc kêu gọi doanh nghiệp khảo sát, đầu tư đúng hướng, có trọng điểm”, ông Lực chia sẻ.

Cũng nằm trên tuyến quốc lộ 14G, xã Sông Vàng đang tích cực tháo gỡ rào cản về quy hoạch, đất đai, tạo cơ sở thu hút đầu tư vào du lịch sinh thái, trải nghiệm trên địa bàn.

“Chúng tôi sẽ kêu gọi đầu tư các khu du lịch sinh thái, nông nghiệp đủ sức hấp dẫn du khách như khu nghỉ dưỡng cao cấp phía tây Bà Nà, khu sinh thái gắn kết rừng nguyên sinh chân núi Anh, núi Em; khu du lịch sinh thái Hồ Ban Mai; dịch vụ du lịch sinh thái trà của Công ty CP Nông lâm nghiệp Quảng Nam…”, ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng cho biết.

Cơ hội từ du lịch dược liệu

Tại các xã Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, hành trình khám phá vùng dược liệu ba kích dưới tán rừng nguyên sinh đã được các địa phương khai thác, đưa vào chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần đa dạng lựa chọn và tăng thời gian lưu trú của du khách.

Nghề dệt truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: PHAN VINH

Anh Bhling Miên, Giám đốc HTX Nông dược và Du lịch Lộc Trời (trụ sở tại xã Hùng Sơn) cho biết, điểm du lịch cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 120km, song lượng khách tham quan, trải nghiệm vẫn khá đều đặn.

Hoạt động chính được du khách lựa chọn là vượt rừng lên rẫy, hái chè dây, ba kích, đảng sâm; thưởng thức các món ăn, thức uống chế biến từ dược liệu. Ngoài ra, du khách còn có thể săn mây, cắm trại suối, lưu trú tại homestay Lộc Trời, trải nghiệm văn hóa đồng bào Cơ Tu.

“Sau chuyến trải nghiệm, du khách hiểu thêm về các loại dược liệu quý của đồng bào Cơ Tu, có thể mua làm quà hoặc sử dụng trong việc nâng cao sức khỏe. Đây là cơ hội để ba kích, đảng sâm, chè dây có thêm đầu ra, giúp đồng bào vùng cao nâng cao thu nhập”, anh Miên chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Du lịch nông nghiệp Việt Nam chia sẻ, hiện nay du lịch dược liệu là sản phẩm mới, song trên địa bàn toàn quốc khá ít đơn vị triển khai. Nếu khu vực phía tây thành phố Đà Nẵng khai thác tiềm năng lớn từ dược liệu để phát triển tour du lịch này sẽ dễ dàng thu hút các nhà lữ hành. Bởi các nhà lữ hành rất cần sản phẩm mới để đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Tuy nhiên, để sản phẩm này thực sự thành công, rất cần có sự chung tay của các chuyên gia, nhà chuyên môn và chính quyền các địa phương miền núi.

“Mới đây, chúng tôi vừa thiết kế thành công tour du lịch “Hành trình khám phá huyền thoại sâm Ngọc Linh”. Thuận lợi là tinh thần chủ động trong việc khai thác tiềm năng du lịch của chính quyền các xã Trà Tập, Trà Linh, Nam Trà My, cũng như doanh nghiệp và người dân địa phương.

Điểm chú ý là chúng tôi không làm tour để làm giàu, mà cốt lõi là quảng bá và phát triển sâm Ngọc Linh. Khi du khách đến thăm vườn sâm, tận mắt chứng kiến, họ sẽ mua sản phẩm sâm Ngọc Linh. Đó là cách trực tiếp nhất để sản phẩm đến tay người tiêu dùng, bỏ qua khâu trung gian, gia tăng giá trị cho nông dân.

Tất nhiên, trong tương lai, khi khách đến nhiều hơn thì sẽ thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị”, ông Tùng chia sẻ.