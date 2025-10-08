Du lịch Mở lối về miền di sản Trong bảng lảng sương mù giăng phủ, trong ríu rít tiếng chim vọng vang từ vách đá, ẩn mình giữa màu xanh ngắt của dây leo chằng chịt và bóng cây, Hang Dơi như một viên ngọc xanh đưa du khách lạc về “kỷ Jura” với vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ và gợi mở bao điều kỳ thú.

Vẻ đẹp kỳ bí và hoang sơ của Hang Dơi Tiên An. Ảnh: N.T.D.H

UBND xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố cho danh thắng Hang Dơi. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong công tác bảo tồn, mà còn mở ra cơ hội biến một “viên ngọc xanh” ẩn mình giữa đại ngàn thành điểm đến của du lịch sinh thái.

“Trạm ký ức” giữa núi đồi trung du

Hang Dơi thuộc địa phận thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Thạnh Bình. Đây là địa chỉ thú vị đối với những ai thích khám phá và thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn.

Mỗi mùa mỗi vẻ, con đường đi đến danh thắng này tự nó đã nên thơ bởi nét quanh co uốn lượn giữa nhiều khu vườn sum sê cây trái, bên những đồng ruộng bậc thang nhỏ và đồi núi chập chùng.

Hang Dơi ẩn mình bên ngọn đồi nhỏ, bên ngoài dây leo phủ bám như phong kín những câu chuyện xưa cũ từ hàng triệu năm trước.

Không hùng vĩ và lộng lẫy như hang Sơn Đoòng, hay động Phong Nha..., Hang Dơi như một nốt trầm giữa bản giao hưởng thiên nhiên trung du. Những dòng suối từ hàng triệu triệu năm chảy qua đây cùng với quá trình phong hóa tự nhiên đã tạo nên vẻ đẹp đa dạng của nó. Mỗi bước chân vào đây là một bước chạm vào ký ức địa chất hàng thiên niên kỷ.

Hang Dơi gồm hai nhánh: hang trên - động Thiên - và hang dưới - động Nàng Tiên - với hai lối nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào. Động Nàng Tiên với vòm đá cao hơn 10m, mở rộng dần khi đi vào trong. Càng vào bên trong, nhiệt độ càng mát lạnh do nhiều mạch nước ngầm ngấm trên vách hang hay rỉ ra thành khe nhỏ.

Bước nhẹ trong hang, có thể nghe tiếng vỗ cánh của lũ côn trùng, tiếng lao xao của cây lá. Thi thoảng, vài chú dơi lượn cánh rồi vụt bay ra vì giật mình.

Bàn tay tạo hóa vốn diệu kỳ, những tảng đá khổng lồ muôn hình muôn vẻ cứ gác, xếp chồng không theo một trật tự nào. Gương mặt của đá cũng thật đa dạng bởi vô vàn kiểu vân đá khác nhau.

Những loài dây leo thả mình tự nhiên từ cửa hang vào tận bên trong. Ánh mặt trời soi chiếu như rơi từng dòng, từng hạt lấp lánh nơi cửa hang, tô cho thảm rêu mềm và vách đá in bóng thời gian vẻ huyền ảo liêu trai.

Bên cạnh động Nàng Tiên là động Thiên. Đây là hang trên nhưng miệng hang lại lộ thiên ở chân núi phía dưới. Động Thiên nổi bật với những vách đá cao khoảng 5-7m rồi mở rộng dần khi đi vào trong.

Cũng là những vách đá, vòm đá, khối đá, mỏm đá rất kỳ lạ. Mỗi khối đá, mỗi lớp trầm tích như lưu giữ câu chuyện bí mật của hàng triệu năm trước về thế giới cổ đại vẫn ngân lên tiếng vọng trong hơi thở của núi rừng.

Len lỏi giữa các tảng, các khối đá là dây leo và rễ cây. Ở hang này, có nhiều hang nhỏ thông với nhau, không gian thoáng hơn.

Trở về với thiên nhiên nguyên sơ

Là người dân địa phương, cả cuộc đời gắn bó với vùng đất Tiên An xưa, bà Trần Thị Liêu (68 tuổi) có nhiều ký ức sâu đậm về Hang Dơi. Theo bà, nơi này từng là không gian linh thiêng, gắn liền với các nghi lễ cúng tế rừng của cộng đồng.

Ngày nhỏ, bà cùng lũ trẻ trong làng thường rủ nhau vào hang chơi, bắt cá suối gần đó, nhưng khi ấy không ai nghĩ Hang Dơi lại là một báu vật. Phải đến gần đây, khi nhiều người bắt đầu chú ý và tìm đến, bà mới cảm nhận rõ hơn giá trị đặc biệt của hang động quê mình.

Hang Dơi không ồn ào mời gọi. Nó giống một trạm ký ức lặng lẽ giữa núi đồi, nơi con người tìm thấy dấu tích của sự sống từ thuở hồng hoang. Trong ánh sáng ảo mờ của vòm đá, tiếng dơi bay chạm vào khoảng không như những nhịp đập cổ xưa, đánh thức trong ta một câu hỏi: con người sẽ bước tiếp thế nào khi ký ức của đất vẫn còn nguyên vẹn ở nơi này? Có lẽ, cách đẹp nhất để trả lời là giữ cho trạm ký ức ấy tiếp tục sống, để tiếng thì thầm của thiên nhiên còn vang vọng đến mai sau.

Việc xếp hạng di tích chỉ là điểm khởi đầu; điều quan trọng hơn là giữ cho nơi này mãi là nguyên sơ kỳ bí. Để mỗi bước chân du khách đến đây không chỉ là hành trình khám phá, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là một cuộc trở về: trở về với thiên nhiên nguyên sơ, với ký ức của đá, và với chính khát vọng gìn giữ tương lai xanh cho quê hương.