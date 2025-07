Giảm nghèo - An sinh Mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Giải pháp lấp đầy khoảng trống an sinh Từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực với điểm mới là mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này tạo bước ngoặt giúp bao phủ, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động và góp phần bảo đảm an sinh xã hội toàn dân.

Bảo hiểm xã hội liên huyện Thanh Khê - Liên Chiểu phối hợp tổ chức tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: H.T

Thêm quyền lợi bảo hiểm

Theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, chị Lê Thị Cát Tường (phường Thanh Khê, chủ hộ kinh doanh phụ tùng xe máy) trong diện tham gia BHXH bắt buộc. Chị Tường cho biết, đây là quy định có lợi cho người lao động và đáp ứng được mong mỏi của nhiều người.

Dù phải trích một phần thu nhập hằng tháng để đóng BHXH bắt buộc nhưng chị cảm thấy yên tâm vì được hưởng các quyền lợi lâu dài như lương hưu, chế độ ốm đau, thai sản. Không những thế, phương thức đóng khá linh hoạt, có thể chọn đóng theo tháng, theo quý hoặc nửa năm một lần.

Không chỉ chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, nhiều trường hợp khác cũng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Theo Giám đốc BHXH khu vực XXII Nguyễn Trí Đại, Luật BHXH 2024 quy định các trường hợp tham gia BHXH bắt buộc, gồm: người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người lao động làm việc không trọn thời gian; người quản lý doanh nghiệp; người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; những người đi làm theo thỏa thuận không gọi là hợp đồng lao động, nhưng thực chất vẫn làm việc, nhận lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Theo đó, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được lựa chọn phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Để chính sách đi vào cuộc sống, BHXH khu vực XXII đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền. Mới đây, BHXH Thanh Khê - Liên Chiểu tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng nằm trong diện mở rộng tham gia BHXH bắt buộc; BHXH Bắc Trà My - Nam Trà My phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My tổ chức ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, bảo hiểm y tế với mục tiêu nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình…

Phó Giám đốc BHXH Thanh Khê - Liên Chiểu Lê Lành cho biết, việc triển khai chính sách mới gồm hai bước: thông báo trực tiếp đến cá nhân, đơn vị và tổ chức tập huấn giúp các đơn vị hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHXH bắt buộc.

Bên cạnh đó, hiện nay, các cơ quan BHXH địa phương tích cực rà soát, truy đóng và cập nhật nghĩa vụ tham gia BHXH dựa trên dữ liệu từ BHXH Việt Nam nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Góp phần đảm bảo an sinh

Theo ông Nguyễn Trí Đại, việc mở rộng diện tham gia không chỉ giúp lấp đầy khoảng trống an sinh mà còn củng cố tính bền vững của quỹ BHXH, bảo đảm nguồn chi trả ổn định cho các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản…

Bên cạnh đó, Luật BHXH 2024 bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội, giảm điều kiện hưởng lương hưu tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng chế độ thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện và tăng cường chế tài xử lý hành vi trốn, chậm đóng BHXH.

Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết, triển khai đa dạng các hình thức: đối thoại trực tiếp, hội nghị cộng đồng, truyền thông kỹ thuật số và phối hợp cùng các cơ quan báo chí địa phương.

Song song với mở rộng đối tượng, ngành BHXH đẩy mạnh hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ. Hiện 100% thủ tục, hồ sơ được triển khai điện tử, thay thế hoàn toàn giấy tờ truyền thống. Người lao động và doanh nghiệp có thể kê khai, báo tăng, giảm lao động trực tuyến, đồng thời tra cứu, giám sát quyền lợi qua ứng dụng VssID. Với những đơn vị nhỏ chưa giao dịch điện tử, ngành vẫn duy trì nhận hồ sơ qua mạng và bưu chính công ích, tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Để đạt mục tiêu đến hết năm 2025 bao phủ BHXH cho 42% lực lượng lao động, BHXH khu vực XXII đặt kế hoạch thu hút khoảng 587.000 người tham gia BHXH bắt buộc và 79.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

“Chúng tôi tin rằng với những bước đi cụ thể, thiết thực và sự đồng hành của toàn xã hội, mục tiêu này hoàn toàn khả thi, góp phần khẳng định vai trò trụ cột của BHXH trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia”, ông Nguyễn Trí Đại nói.