Thể thao Mohamed Salah đi vào lịch sử Premier League Mohamed Salah vừa được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2024 - 2025.

Đáng chú ý, Salah là người đầu tiên giành giải thưởng này ba lần sau các mùa giải 2017 - 2018 và 2021 - 2022.

Trước đó, Salah là một trong 7 cầu thủ hai lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, bên cạnh Kevin De Bruyne (2020 và 2021), Bale (2011 và 2013), Ronaldo (2007 và 2008), Henry (2003 và 2004), Alan Shearer (1995 và 1997) và Mark Hughes (1989 và 1991).

Mùa giải 2024 - 2025, Salah ghi 29 bàn, giúp Liverpool vô địch. Thành tích đó còn giúp Salah giành Chiếc giày vàng thứ tư.

Không những vậy, Salah có tới 18 pha kiến tạo mùa trước, chỉ đứng sau Kevin de Bruyne và Thierry Henry trong lịch sử Premier League.

Ở các hạng mục khác, tiền đạo Morgan Rogers của Aston Villa được bầu chọn là Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm của PFA - người đầu tiên của Villa giành giải thưởng này kể từ James Milner năm 2010.

Với bóng đá nữ, tiền vệ Mariona Caldentey của Arsenal được bầu chọn là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của PFA; Olivia Smith giành giải thưởng ở hạng mục trẻ của nữ sau một mùa giải ấn tượng tại Liverpool.

Tiền đạo người Canada này hiện đang khoác áo Arsenal sau thương vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới.