Bạn cần biết Mời tham gia cuộc thi 'Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng' Ban Tổ chức kính mời các đơn vị tham gia cuộc thi "Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng" với các nội dung như sau.

Thông tin chung:

- Cơ quan quyết định đầu tư: Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

- Đơn vị tổ chức thi tuyển: Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Nội dung cuộc thi:

- Tên cuộc thi: "Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng".

- Địa điểm: Phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế thi tuyển được đăng tải tại các website:

https://tuvanthituyen.vn/cangdanang và https://tuvanxaydungdn.vn

Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi, không hạn chế tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia.

Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế thi tuyển được duyệt và các quy định khác có liên quan.

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 20/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng.

- Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ là : 325.000.000 đồng, trong đó:

+ 01 Giải nhất : 150.000.000 đồng.

+ 01 Giải nhì : 75.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ các phương án vào vòng thi tuyển (Top 05 phương án đạt điểm cao, lấy từ trên xuống và đạt tối thiểu 70 điểm, trừ 02 phương án đạt giải): 100.000.000 đồng (20.000.000 đồng/mỗi phương án).

Thông tin liên hệ.

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng - Số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Email: tttvthituyen@gmail.com

- Điện thoại: 0236.3.796.322 (gặp chị Hương).