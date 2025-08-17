Ẩm thực Món nhút đậm vị tình mẹ Bạn cùng phòng đi chợ mua về món nhút mít, đầy thích thú đem khoe. Tôi nhận ra món ăn thân thuộc của tuổi thơ năm nào. Món nhút mít lạ lùng, bỡ ngỡ với bạn, nhưng lại mang theo cả một mùa kỷ niệm trong tôi.

Món nhút mít. Ảnh: Tư liệu

Nhà tôi trồng rất nhiều mít. Mít chín, chúng tôi hái trái từ trên cây xuống thưởng thức ngay tại sân nhà. Mít dành ăn, một phần chia cho xóm giềng, một phần mẹ gửi về quê sẻ san cùng ông bà, cậu mợ. Ai cũng mê những trái mít vàng ươm, thơm lựng của nhà tôi.

Với đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo của mẹ, mít còn là nguyên liệu cho món nhút mít. Tôi chẳng biết tại sao lại gọi là “nhút”. Chỉ biết rằng khi tôi biết về nó, được thưởng thức món ăn ấy thì cái tên ấy đã có từ lâu.

Món nhút thường được làm từ những trái mít còn non và xanh. Sau khi gọt vỏ, rửa sạch nhựa lớp ngoài, mẹ để trái mít vào rổ, phơi cho ráo nước. Tiếp đó, mẹ dùng dao bổ đôi trái mít, băm băm đều tay cả phần xơ, múi lẫn hạt còn non thành những miếng mỏng. Phần mít được rửa sạch, để lên rổ cho ráo nước.

Mẹ dùng muối hột trộn lẫn với phần mít đã khô nước. Từng lớp mít sẽ là một lần lớp muối rải lên đều đặn và nhồi đều tay cho muối thấm.

Sau đó, mít được cho vào hũ sành, nén chặt xuống. Mẹ pha một ít nước muối loãng, đổ ngập lên mít ở trong hũ. Một tấm nan nho nhỏ vừa miệng hũ, được đưa vào nén, ép xuống; rồi dùng đá chặn để mít không nổi lên, tránh bị đen, không đẹp mắt.

Nếu muốn nhút nhanh “chín”, nhanh vào độ chua, nhanh ăn được thì có thể cho thêm một ít đường nhồi cùng, nhút nhanh chóng lên men.

Vài ba ngày sau, cả nhà có ngay món nhút thưởng thức. Chưa hết, bây giờ mới là lúc mẹ trổ tài chế biến các món ngon biến hóa từ nhút.

Đơn giản nhất chỉ cần vớt nhút ra vắt khô, bày tơi ra đĩa. Pha một bát nước chấm mắm tỏi đảm bảo đã đủ cuốn bay cả bữa cơm trong gia đình.

Có lúc mẹ cho ít tóp mỡ vào chảo xào cùng nhút, nêm nếm thêm chút gia vị. Nhanh chóng cả nhà có món nhút xào béo ngậy đưa cơm.

Một cách chế biến tài tình nữa của mẹ, cũng không quá cầu kỳ mà bén cơm phải biết. Mẹ rang đậu phụng, giã nhỏ, trộn cùng với nhút đã vắt khô, làm tơi, nêm cùng gia vị và bày ra đĩa. Không quên rắc lên một ít lá chanh đã xắt nhỏ.

Hương thơm dậy mùi khiến cho mấy đứa con hít hà thèm thuồng. Những đứa con nhà nghèo mê mệt món ăn ấy của mẹ, tấm tắc khen không khác gì món nộm thịt gà.

Mẹ không chỉ làm nhút mít từ những trái mít non, xanh mà mẹ còn sáng tạo món nhút từ xơ mít đã chín. Trái mít sau khi đã ăn hết phần múi to, mẹ không bỏ đi mà dùng một chiếc thìa nhôm cạo sạch phần xơ mít cho vào chiếc tô lớn.

Mẹ xé nhỏ xơ đều, cho ít muối hay bột canh, bột ngọt, trộn thật đều rồi nén chặt vào bát. Mẹ lại dùng một chiếc đĩa sứ nén phía trên.

Món nhút này nhanh đạt thành quả hơn nhút từ mít xanh. Chỉ vài tiếng sau, mẹ gỡ nhút ra khỏi tô, lúc này nhút đóng thành tảng.

Miếng nhút vàng ươm, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm thuồng. Đặt miếng nhút lên thớt, mẹ xắt đều thành từng miếng gọn gàng, sắp vào đĩa. Trông hệt như những chiếc bánh trứng vàng tươi, đẹp mắt.

Nhút mít không chỉ có trong mùa hè mà còn làm đậm đà hơn dùng trong cả mùa đông lạnh giá. Bữa cơm nóng hổi gắp cùng miếng nhút, xuýt xoa ngon mãi chẳng muốn ngừng.

Cuộc sống đổi thay, món nhút không còn xuất hiện nhiều như xưa nhưng trong lòng chúng tôi, nhút mít mãi là món ăn yêu thương đậm vị tình mẹ.