Thể thao Mùa bóng mới đáng chờ đợi Còn 4 ngày nữa, V-League 2025 - 2026 khởi tranh, đánh dấu mùa giải thứ 25 bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp. Những cuộc tranh đua ở mùa bóng mới hứa hẹn kịch tính khi các đội có sự đầu tư lớn, trong khi ban tổ chức cũng nỗ lực thay đổi để nâng cao tính chuyên nghiệp.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (áo sẫm) chạy đà hoàn hảo cho V-League 2025 - 2026 khi đánh bại Thép Xanh Nam Định để giành Siêu cúp quốc gia.

Thay đổi tích cực

Đã có những lo ngại về những xáo trộn khi Quảng Nam rút khỏi giải phút chót nhưng cuối cùng cả V-League “thở phào” khi PVF-CAND - đội xếp thứ nhì giải hạng Nhất mùa giải trước lên thay. Điều này giúp guồng quay mùa bóng mới không đổi so với kế hoạch ban đầu, khởi tranh từ ngày 15/8/2025 và dự kiến kết thúc ngày 20/6/2026.

Ngoài PVF-CAND, có 13 đội khác tham dự để tạo nên 7 cặp đấu mỗi vòng gồm: Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, PVF-CAND, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình.

Trước thềm mùa bóng mới, ban tổ chức cam kết đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và kỹ thuật, triển khai thêm một xe VAR, nâng tổng số lên 5 xe. Ban tổ chức còn đặt mục tiêu triển khai công nghệ VAR toàn diện và chuyên nghiệp trong mọi trận đấu.

Đây là bước đi cần thiết bởi VAR đã trở thành xu hướng chung của bóng đá thế giới, giúp trọng tài đưa ra các quyết định chuẩn xác. Muốn phát triển, bóng đá Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.

Làm nên sức hút của giải còn ở mức thưởng cao với tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu là 9,5 tỷ đồng, riêng đội vô địch được nhận tiền thưởng 5 tỷ đồng. V-League cũng sẽ có bộ nhận diện thương hiệu mới. Biểu tượng mới được thiết kế sắc sảo với màu vàng chủ đạo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của giải đấu, thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao và niềm tin vào tương lai của bóng đá Việt Nam.

Chưa kể, một thay đổi đáng chú ý là sau hai lượt đi và về, hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng trực tiếp, thay vì 1 suất xuống hạng trực tiếp và 1 suất play-off như mùa giải trước. Thể thức này tăng áp lực cho các đội và được kỳ vọng tạo nên các cuộc tranh đua căng thẳng.

Điểm danh ứng viên vô địch

Trước khi trái bóng V-League 2025 - 2026 lăn trên sân cỏ cả nước, Câu lạc bộ Công an Hà Nội có màn chạy đà hoàn hảo khi đánh bại Thép Xanh Nam Định 3-2 trong trận tranh Siêu cúp quốc gia vào cuối tuần qua. Khán đài sân Thiên Trường bùng nổ với đông đảo khán giả đến xem trận thư hùng của hai thế lực thuộc hàng mạnh nhất của bóng đá quốc gia, đã mang đến khí thế và tín hiệu tích cực cho mùa bóng mới.

Cùng với chức vô địch, Công an Hà Nội gửi lời “thách đấu” đến các ứng viên cạnh tranh ở mùa giải năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, đội bóng ngành công an đang xây dựng lối chơi tấn công phóng khoáng, sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu.

Lực lượng của họ cũng được tăng cường đáng kể khi chiêu mộ Brandon Ly từ đội U21 Burnley và tiền vệ Stefan Mauk (Úc, định giá 20 tỷ đồng), người từng thi đấu tại châu Âu và Nhật Bản. Ngoài ra, họ còn bổ sung Rogerio Alves, Lý Đức, Adou Minh và Đình Tiến.

Với Thép Xanh Nam Định, trận thua trước Công an Hà Nội buộc đội bóng thành Nam phải nỗ lực và quyết tâm hơn ở mùa giải mới nếu muốn lập cột mốc lịch sử với hat- trick vô địch. Lối chơi HLV Vũ Hồng Việt xây dựng vẫn mang đến sự hấp dẫn, lôi cuốn, nhưng hiệu quả trong các tình huống tấn công cần cải thiện.

Tất nhiên, nếu khắc phục điều này, Thép Xanh Nam Định vẫn là ứng viên hàng đầu khi sở hữu lực lượng có chiều sâu, với những tân binh nổi bật là tiền vệ Njabulo Blom (Nam Phi, định giá 950.000 Euro), tiền đạo cánh Mahmoud Eid (Palestine, 600.000 Euro) và tiền đạo cao 2,06m Kyle Hudlin (Anh, 250.000 Euro).

Ngoài hai cái tên trên, không thể không nhắc đến Thể Công Viettel và Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch.

Thể Công Viettel không đứng ngoài trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Paulo Tadeu Viana Martins (Paulinho Curua, cao 1,87m), cầu thủ Việt kiều Ba Lan Damian Vũ Thanh An (1,83m, chơi tấn công), trung vệ Kyle Colonna (1,88m, mang ba dòng máu Việt Nam - Hoa Kỳ - Ý) và tiền vệ công Dương Thanh Tùng (1,85m, từ Cộng hòa Czech).

Hà Nội FC là đội giàu truyền thống nhất tại V-League. Mùa giải qua họ tạo nên cuộc đua “song mã” thú vị với Thép Xanh Nam Định ở những vòng đấu cuối.

Ông bầu đội bóng này không tiếc tiền chiêu mộ những ngoại binh tài năng. Bên cạnh đó, họ sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia đông đảo, gồm: Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải, cộng thêm một trong những cầu thủ hay nhất V-League khoảng chục năm qua Văn Quyết, cùng tài năng trẻ đầy hứa hẹn Nguyễn Văn Trường.

Chưa kể, chiến lược đầu tư bài bản, có chiều sâu luôn là điểm mạnh và nền tảng để đại diện thủ đô chinh phục vinh quang.