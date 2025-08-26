Thanh thiếu niên Mùa hè trọn vẹn ý nghĩa Năm học mới 2025 - 2026 đã cận kề ngày khai trường, nhìn lại kỳ nghỉ hè 2025, gia đình, nhà trường và các đơn vị, cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã có nhiều chương trình sôi nổi, đa dạng, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng, vui chơi lành mạnh và tự tin bước vào năm học mới.

Cụm sinh hoạt hè Thanh Khê Đông - Thanh Khê Tây tổ chức hoạt động ngoại khóa “Cuộc đua kỳ thú”, tạo sân chơi rèn luyện kỹ năng, mang đến nhiều kỷ niệm khó quên. ẢNH: ĐVCC

Mùa hè ý nghĩa

Mùa hè này, em Phan Hoàng Anh cùng bạn bè tham gia dự án “Điều kỳ diệu nhỏ” của lớp vẽ Ngôi nhà nhỏ, mang những bức tranh gửi tặng Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh). Đội ngũ y, bác sĩ chia sẻ, tranh vẽ một phần giúp bệnh nhân hồi phục tinh thần và làm bệnh viện thêm nhiều màu sắc, nhất là đối với bệnh nhân nhỏ tuổi.

Năm nay, dự án nhận được sự chung tay của gần 3.000 học viên, 100 giáo viên cùng biết bao trái tim ấm áp. Hơn 100 bức tranh rực rỡ ra đời, mang theo yêu thương, lời động viên và nguồn năng lượng tích cực đến những nơi cần nhất.

Tham gia dự án, bạn Phan Hoàng Anh tâm sự: “Mùa hè này với em thật đặc biệt, vì ngoài việc học vẽ, em còn được cùng các bạn gửi gắm tình cảm qua từng bức tranh. Em hy vọng những bức tranh khi được treo lên sẽ mang đến niềm vui và thêm động lực cho các bệnh nhân”.

Tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, nhiều chương trình hè đa dạng, hấp dẫn được tổ chức dành cho các em nhỏ. Mới đây, hoạt động “Khám phá thế giới công nghệ - Vui học Tin học hè thiếu nhi” mang đến cho các em cơ hội nâng cao kỹ năng tin học cơ bản, kích thích tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề thông qua các bài học ứng dụng. Đặc biệt, các em còn được tham gia giải đấu Rung chuông vàng Tin học, là môi trường để tự tin thể hiện bản thân, kết nối bạn bè và khám phá tiềm năng công nghệ của chính mình.

Anh Nguyễn Hồng Cường (phường Thanh Khê) bày tỏ: “Nhờ có những sân chơi bổ ích như thế này mà con tôi có mùa hè ý nghĩa, vừa học hỏi, vừa vui chơi lành mạnh, đồng thời hạn chế được việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội”.

Đa dạng sân chơi

Tại phường Hòa Cường, các sân chơi và hoạt động được tổ chức nhằm trang bị cho thiếu nhi kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh, xâm hại, bạo hành, tệ nạn xã hội và tai nạn thương tích.

Phường Hòa Cường tổ chức ngày hội "Mùa hè sôi động - vận động thêm vui" năm 2025 tại Trường THCS Lý Thường Kiệt với hơn 200 thanh thiếu nhi tham gia. ẢNH: ĐVCC

Song song đó, các em còn được tuyên truyền về truyền thống lịch sử, đạo đức, pháp luật; tham gia các hoạt động vui chơi, rèn luyện thể chất, kỹ năng, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đơn cử, tổ chức điểm đọc sách tại các khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học, mở ít nhất 8 giờ/ngày; ngày hội “Mùa hè sôi động - vận động thêm vui” hội tụ hơn 200 thanh thiếu nhi với các hoạt động như: Bước chân đoàn kết, chiếc vòng xuyên thấu, nhảy dây tập thể, nhảy bao bố ném vòng...; giải bóng đá giao lưu; hành trình trò chơi lớn “Rạng rỡ Việt Nam”…

Bí thư Đoàn phường Hòa Cường Lê Viên Thành cho biết, đơn vị lựa chọn những hình thức, loại hình vui chơi, giải trí và thể dục thể thao phù hợp lứa tuổi để tổ chức cho thiếu nhi. Thông qua đó, mong muốn thu hút, phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện để các em rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, đồng thời có một mùa hè thật sự bổ ích và an toàn.

Vừa qua, Đoàn phường Cẩm Lệ ra mắt Câu lạc bộ “Sức trẻ Cẩm Lệ” với hơn 70 thành viên, hoạt động theo khẩu hiệu “Sức trẻ - sáng tạo - cống hiến”. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tập hợp đoàn viên, thanh niên năng động, nhiệt huyết, yêu thích các hoạt động tình nguyện, rèn luyện kỹ năng, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động theo sở thích.

Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ Lê Thanh Hải cho biết, hè 2025, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn phường chủ động đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ số, phát huy sức trẻ, tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”; chương trình “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”; đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính; thăm, tặng quà gia đình chính sách, chăm lo Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức hiến máu tình nguyện cùng nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa khác.

Thời gian tới, Đoàn phường Cẩm Lệ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các sân chơi cho thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng lớp trẻ năng động, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.