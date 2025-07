Thanh thiếu niên Mùa hè ý nghĩa của đội hình “Hành quân xanh” Được triển khai từ đầu tháng 6, “Hành quân xanh” là một trong những đội hình nổi bật trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 của tuổi trẻ lực lượng vũ trang.

Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Đoàn thanh niên Vùng 3 Hải quân tổ chức hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng. ẢNH: Đơn vị cung cấp.

Các đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; tổ chức tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và cắt tóc cho các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đoàn viên, thanh niên Vùng 3 Hải quân tổng dọn vệ sinh khuôn viên Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng. ẢNH: Đơn vị cung cấp

Trước đó, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; ra quân “Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tích cực thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố.

Tại nhiều đơn vị cơ sở, đoàn viên, thanh niên còn đảm nhận mô hình “Công an hỗ trợ chuyển đổi số”, giúp người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến...

Công an phường Liên Chiểu phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh trật tự cơ sở… đến hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn, đất sau trận mưa lớn. ẢNH: Đơn vị cung cấp

Trung tá Hồ Đình Trí, Phó Trưởng Ban Thanh niên, Công an thành phố cho hay: “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là dịp để tuổi trẻ Công an thành phố phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đến với nhân dân bằng những hành động cụ thể, gần gũi và thiết thực nhất. Mỗi hoạt động đều là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ trẻ rèn luyện, trưởng thành và củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với người dân”.

Đại úy Võ Văn Thành, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chia sẻ, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang và tổ chức đoàn địa phương để triển khai các hoạt động ý nghĩa, trọng tâm là thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị và chung tay xây dựng nông thôn mới.

“Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và trái tim tình nguyện, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, xứng đáng với hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới trong lòng nhân dân”, Đại úy Võ Văn Thành nói.