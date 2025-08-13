Thứ Tư, 13/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Mua vé máy bay - Tặng ngay phụ kiện công nghệ cao cấp Promax

TỐ QUYÊN 13/08/2025 10:57

Với những ai yêu du lịch và đam mê công nghệ, phụ kiện Promax phối hợp cùng Sanvemaybay.vn - website đặt vé máy bay uy tín tại Việt Nam - mang đến chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn: “Mua vé máy bay - Tặng ngay phụ kiện cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng”.

Chi tiết chương trình khuyến mãi

Với việc đặt vé máy bay khứ hồi tại Sanvemaybay.vn, khách hàng sẽ nhận được ngay các phần quà công nghệ chất lượng cao đến từ các thương hiệu uy tín hàng đầu như: Baseus, USAMS, Vention, Hifuture, Rockspace, Anker, QCY… thông qua hệ thống phân phối chính hãng của Promax.

Số lượng vé khứ hồi
Quà tặng
1 vé
Cáp sạc cao cấp
2 vé
Cốc sạc điện thoại
3 vé
Pin sạc dự phòng
4 vé
Tai nghe Bluetooth
8 vé
Combo du lịch: Túi phụ kiện + Cáp sạc + Pin sạc dự phòng + Tai nghe
806-202508121542521.jpeg

Sanvemaybay.vn - Người bạn đồng hành tin cậy trên mọi hành trình

Với mục tiêu mang đến trải nghiệm đặt vé máy bay nhanh chóng và tiện lợi nhất, Sanvemaybay.vn đã trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng nghìn khách hàng mỗi tháng. Nền tảng được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và săn vé máy bay giá r chỉ trong vài thao tác đơn giản.

Hệ thống tích hợp đầy đủ các hãng hàng không uy tín trong nước và quốc tế, mang đến sự đa dạng về chuyến bay và giờ khởi hành, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của mọi khách hàng.

Đặc biệt, Sanvemaybay.vn luôn cam kết giá vé cạnh tranh, minh bạch, không phát sinh chi phí ẩn, giúp khách hàng yên tâm khi lựa chọn. Đội ngũ hỗ trợ tận tâm, chuyên nghiệp luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình.

Với những ưu điểm vượt trội này, Sanvemaybay.vn thực sự xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy trên mọi chuyến bay, từ những hành trình ngắn ngày đến các chuyến đi dài đầy trải nghiệm.

Ph kin Promax - Nâng tm tri nghim công ngh

Promax là đơn vị phân phối chính hãng các thương hiệu phụ kiện hàng đầu như:
- Baseus: nổi tiếng với thiết kế tinh tế và độ bền vượt trội
- Anker: thương hiệu sạc dự phòng hàng đầu thế giới
- QCY: chuyên tai nghe Bluetooth chất lượng cao
- Và nhiều cái tên uy tín khác: USAMS, Vention, Rockspace, Hifuture…
Tất cả sản phẩm đều có bảo hành chính hãng, tem mác đầy đủ, đảm bảo chất lượng và sự an tâm tuyệt đối cho người dùng.

Thi gian áp dng và cách thc tham gia

Thời gian khuyến mãi: bắt đầu từ ngày 10/8/2025 đến ngày 01/10/2025 (hoặc đến khi hết quà tặng).

- Truy cập Sanvemaybay.vn
- Đặt vé máy bay khứ hồi theo nhu cầu.
- Sau thi hoàn tất thanh toán booker sẽ hướng dẫn xác nhận cách thức nhận quà từ Promax.

H thng nhn quà ti cửa hàng:

- 109 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
- 232 -234 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh​
- 55A Quang Trung, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- 414 Xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội
- 47A Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh

Kết hợp du lch - Nhận quà công ngh

Hè này, đừng chỉ đi du lịch - Hãy đi du lịch một cách thông minh và phong cách với phụ kiện công nghệ đi kèm.
Liên hệ ngay: 19002690
- Website đặt vé: https://sanvemaybay.vn
- Website: https://promax.vn/

