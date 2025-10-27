Thế giới Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung về thương mại ĐNO - Các nhà đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ cho biết, ngày 26/10, hai bên nhất trí một thỏa thuận khung về thương mại mới, trước cuộc gặp dự kiến ​​của nhà lãnh đạo hai nước diễn ra trong tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (phải) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Malaysia ngày 25/10/2025. Ảnh: CGTN

“Sự đồng thuận sơ bộ” về thương mại Mỹ - Trung đạt được bên lề hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 đang diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), mở đường cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn tất các điều khoản khi gặp nhau vào cuối tuần này tại hội nghị Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở Gyeongju (Hàn Quốc).

Theo đài ABC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, các cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur “xoa dịu” mối đe dọa về việc ông Trump áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1/11 tới. Ngược lại, Trung Quốc sẽ trì hoãn việc triển khai chế độ cấp phép mới cho xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và nam châm trong vòng một năm khi chờ đánh giá chính sách.

Ông Bessent phát biểu với báo giới, sau khi ông cùng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer gặp gỡ Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và nhà đàm phán thương mại hàng đầu Lý Thành Cương, rằng: “Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt một khuôn khổ rất thành công để các nhà lãnh đạo thảo luận vào thứ Năm tới”.

Ông Bessent đồng thời kỳ vọng việc trì hoãn thuế quan giữa hai bên, dự kiến ​​hết hạn vào ngày 10/11 tới, sẽ được gia hạn. Và dự đoán Trung Quốc sẽ sớm nối lại việc mua đậu nành Mỹ quy mô lớn sau một tháng tạm dừng để ưu tiên cho các nhà cung cấp Brazil và Argentina.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu trên Fox News Sunday: “Hai bên (Mỹ - Trung) đã đồng ý tạm dừng một số hành động trả đũa thương mại và tìm ra một con đường phía trước, nơi chúng tôi có thể tiếp cận nhiều hơn với đất hiếm từ Trung Quốc và giúp cân bằng thâm hụt thương mại với xuất khẩu mạnh hơn từ Mỹ”.

Trong khi đó, theo NYTimes, các quan chức Trung Quốc đưa ra đánh giá thận trọng hơn. Thứ trưởng Bộ Thương mại Lý Thành Cương mô tả cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung là “cuộc thảo luận thẳng thắn và sâu sắc”, đạt “sự đồng thuận sơ bộ”, hiện sẽ được xem xét nội bộ. Ông Lý nói: “Lập trường của Mỹ rất cứng rắn, trong khi Trung Quốc kiên quyết bảo vệ lợi ích và quyền lợi của mình”.

NYTimes đưa tin, ngoài vấn đề thuế quan và khoáng sản, các quan chức Mỹ và Trung Quốc cũng thảo luận về chương trình nghị sự rộng lớn, bao gồm mở rộng thương mại, cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ, phí vào cảng và việc chuyển giao TikTok cho Mỹ.

