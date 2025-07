Chính trị Nam Giang phấn đấu về đích xã nông thôn mới ĐNO - Sáng 23/7, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị Đảng bộ xã với khát vọng mới, động lực mới, càng nỗ lực để đưa Nam Giang cán đích xã nông thôn mới và là xã miền núi phát triển vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VĂN THỦY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Nam Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhất trí với định hướng, mục tiêu tổng quát, 3 nhiệm vụ đột phá và 16 chỉ tiêu cụ thể mà Đại hội Đảng bộ đề ra; đồng thời nhấn mạnh, xã cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để triển khai có hiệu quả chính quyền số, xã hội số, công dân số, dịch vụ công ích với công nghệ hiện đại, chất lượng cao, giải quyết tốt thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Giang. Ảnh: VĂN THỦY

Cùng với đó, Nam Giang cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá phát triển theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, trọng tâm là chuyển đổi, ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Xã cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng điện kết nối các khu dân cư, thôn; rà soát và có phương án nâng cấp các trường học, trạm y tế của xã; triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đất đai, nhất là quy hoạch đất ở để xây dựng các khu dân cư, tiến tới sớm hình thành các điểm dân cư tập trung để thuận tiện cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế…

Tiếp tục duy trì bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng để cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra. Đảng bộ kết nạp kết nạp 120 đảng viên mới.

Xã đạt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được quan tâm; có 196 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Giang Zơ Râm Thị Nhung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VĂN THỦY

Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với 20 chỉ tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình xuống cấp, hư hỏng; đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng, con vật nuôi phù hợp điều kiện về đất đai, khí hậu; xây dựng thương hiệu một số sản phẩm OCOP; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tăng thu nhập; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; phấn đấu xây dựng 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiễu mẫu.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 20 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy 9 đồng chí. Đồng chí Zơ Râm Thị Nhung được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.