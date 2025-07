Thế giới Nam sinh bại não ở Trung Quốc giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế ĐNO - Dù mang trong mình căn bệnh bại não từ lúc chào đời, nam sinh Xu Qiming đến từ Trung Quốc hai lần chinh phục đỉnh cao toán học thế giới bằng trí tuệ, ý chí vượt lên nghịch cảnh.

Xu Qiming (bên phải) xếp hạng 12/630 và góp công giúp Trung Quốc giành ngôi vô địch tại Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025. Ảnh: SCMP



Giữa hàng trăm bộ óc xuất chúng từ hơn 100 quốc gia tề tựu tại Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025 diễn ra gần đây tại bang Queensland (Úc), tâm điểm chú ý dồn về cậu học sinh lớp 11 Xu Qiming đến từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Theo SCMP, nam sinh này mắc chứng bại não do thiếu ô xy khi chào đời, một dạng tổn thương não vĩnh viễn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động, phối hợp và giữ thăng bằng. Cậu bước đi chậm chạp, gương mặt thường xuyên co giật do không thể kiểm soát cơ mặt.

Nhưng kỳ lạ thay, đằng sau những cử chỉ vụng về ấy là trí tuệ sắc sảo và bản lĩnh phi thường. Dù không phải thí sinh xuất sắc nhất trong các vòng tuyển chọn khắc nghiệt, Xu Qiming luôn là người giải được những bài toán hóc búa nhất, và quan trọng hơn, là người không bao giờ bỏ cuộc.

Năm 2024, Xu Qiming giành huy chương vàng đầu tiên tại IMO. Năm nay, khi trở lại trong vai trò người cầm cờ dẫn đầu đội tuyển, cậu tiếp tục lập kỳ tích với tấm huy chương vàng thứ hai liên tiếp, xếp hạng 12/630 và góp công lớn giúp Trung Quốc giành lại ngôi vương với tổng điểm 231.

Điều đáng nể là suốt quá trình thi đấu, nam sinh này không được ưu ái bất kỳ ngoại lệ nào về thời gian hay điều kiện khi vẫn ngồi làm bài như bao thí sinh khác: mỗi ngày giải 3 đề toán cực khó trong 4,5 giờ đồng hồ trong hai ngày thi liên tiếp.

Ông Xiao Liang, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc dành lời ca ngợi đặc biệt: “Xu Qiming không chỉ có khả năng tư duy vượt trội mà còn sở hữu sự điềm tĩnh, bản lĩnh và sức bền tâm lý hiếm thấy ở lứa tuổi này”, theo trích dẫn của SCMP.

Trong thế giới nơi thành tích thường được đo bằng điểm số, câu chuyện của Xu Qiming là lời nhắc nhở rằng giá trị đích thực nằm ở lòng kiên cường, khát vọng vươn lên và ý chí không đầu hàng trước số phận.