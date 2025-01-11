Giáo dục - Việc làm Nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ ĐNO - Chiều 1/11, tại phường Tam Kỳ, diễn ra hội thảo khoa học các trường chuyên cụm Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVII - năm 2025.

Nhiều chuyên đề xuất sắc được tuyên dương tại lễ khai mạc hội thảo. Ảnh: QUỐC THÀNH

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cùng hơn 500 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên đến từ 33 trường THPT chuyên trong khu vực.

Phát biểu khai mạc, thầy giáo Phan Văn Chương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành phố Đà Nẵng) - đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo cho biết, đây là hoạt động chuyên môn góp phần phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất những định hướng chiến lược và giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI).

Năm nay, ban tổ chức tiếp nhận 320 chuyên đề ở 13 môn học do các trường thành viên gửi về. Các chuyên đề đảm bảo tính khoa học, thực tiễn cao, nguồn tài liệu quý phục vụ công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. Sau khi được chấm chọn, ban tổ chức trao 13 giải Nhất cho những chuyên đề xuất sắc.

Hội thảo khoa học còn thẩm định và xếp loại đề thi học sinh giỏi do các trường đề xuất, đồng thời định hướng các hoạt động chuyên môn, nội dung thi học sinh giỏi trong năm tiếp theo.

Hội thảo khoa học các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ là hoạt động thường niên để các nhà giáo, cán bộ quản lý trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình giảng dạy chuyên sâu và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường chuyên trong giai đoạn mới.