Y tế Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ĐNO - Nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thay đổi phong cách phục vụ, đẩy mạnh thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử… để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Một điều dưỡng đút cháo cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tận tâm chăm sóc

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, các y bác sĩ vẫn ngày đêm tận tình chăm sóc chu đáo cho từng bệnh nhân. Đặc thù của khoa là không cho thân nhân vào chăm sóc bệnh nhân, nên mọi việc từ cho ăn, uống nước, vệ sinh cá nhân… đều do chính những bàn tay của điều dưỡng, bác sĩ thực hiện.

Với họ, mỗi bệnh nhân đều như một người thân nên không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn mà liệu pháp tinh thần cũng là cách để giúp người bệnh sớm hồi phục.

Bà Nguyễn Thị Ca (xã Tiên Phước, TP. Đà Nẵng) chia sẻ: “Lúc đầu khi chị gái tôi điều trị trong Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thì gia đình có chút lo lắng vì không thể vào bên trong phòng bệnh để chăm sóc. Tuy nhiên, khi thấy các bác sĩ, điều dưỡng tận tâm chăm chị gái tôi từng việc nhỏ nhất nên tôi rất an tâm".

[VIDEO] - Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tận tụy chăm sóc bệnh nhân:

Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp đón từ 500 đến 1.000 bệnh nhân. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Ngoài không ngừng nâng cao chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam còn chú trọng khâu đón tiếp, hướng dẫn để người bệnh thuận tiện hơn trong quá trình khám, điều trị bệnh. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 500 đến 1.000 lượt người đến Khoa Khám bệnh, khiến đội ngũ đón tiếp, hướng dẫn phải làm việc liên tục với cường độ cao.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, nhân viên hướng dẫn Khoa Khám bệnh của bệnh viện cho biết: “Chúng tôi đứng ở vị trí dễ thấy để kịp thời hướng dẫn người bệnh, từ khâu lấy số, làm cận lâm sàng đến chỉ đường đi trong khuôn viên. Ngoài ra chúng tôi gọi điện thông báo lịch tái khám và khảo sát mức độ hài lòng để phục vụ tốt hơn ở lần sau”.

[VIDEO] - Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam:

Đổi mới quản lý

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Ban giám đốc đã bắt đầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo Thông tư 13/2025/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 6/6/2025. Đơn vị từng bước hoàn thiện số hóa hồ sơ bệnh án, biểu mẫu để phục vụ công tác khám chữa bệnh hiệu quả.

Bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, cơ sở đang tiếp tục đầu tư hạ tầng và phần mềm công nghệ thông tin như: máy chủ, hệ thống mạng, máy trạm, các phần mềm HIS, LIST, PAC, cùng phần mềm quản trị tài chính, vật tư, thiết bị, nhân sự, đào tạo, nghiên cứu khoa học… Dự kiến đến tháng 9/2025, bệnh viện sẽ hoàn thiện bệnh án điện tử, tiến tới không dùng hồ sơ giấy và thanh toán không dùng tiền mặt.

“ “Việc triển khai bệnh án điện tử không chỉ quản lý chặt chẽ, đúng quy định, mà còn giúp bác sĩ có dữ liệu đầy đủ để đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Người bệnh cũng được hưởng nhiều lợi ích như bệnh án lưu trữ lâu dài, hỗ trợ điều trị ở nhiều đợt, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, không cần mang nhiều giấy tờ, dễ dàng truy cập thông tin hành chính và tình trạng bệnh, tiết kiệm thời gian, bảo vệ thông tin cá nhân và hạn chế sai sót” Bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang đẩy mạnh thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử để phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Ảnh: BÙI HUÂN



Trước những thay đổi của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã chỉ đạo các khoa, phòng nắm vững luật, thông tư, nghị định mới để thực hiện đúng tinh thần “thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp”, bảo đảm quyền lợi người dân, công bằng và không phân biệt đối xử giữa người sử dụng BHYT và người dùng dịch vụ yêu cầu.

Theo đó, người bệnh thuộc diện nghèo, hưởng trợ cấp xã hội, dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, dân quân thường trực… sẽ được chi trả 100% chi phí khi khám chữa bệnh đúng tuyến tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ngoài ra, người bệnh được chi trả toàn bộ nếu chi phí dưới 15% mức lương cơ sở hoặc nếu điều trị nội trú khi đã tham gia BHYT từ 5 năm liên tục và số tiền đồng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

“Một số trường hợp trái tuyến cũng được hưởng quyền lợi như đúng tuyến gồm cấp cứu, chỉ định điều trị nội trú, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, cần phẫu thuật hay kỹ thuật cao theo danh mục Bộ Y tế. Những quy định mới đã rõ ràng, minh bạch hơn, tạo sự tin tưởng trong cộng đồng. Người dân thấy quyền lợi được bảo đảm nên tích cực tham gia BHYT” - bác sĩ Phan Tấn Quang nói thêm.