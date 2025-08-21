Xây dựng Đảng Nâng cao chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới Ngay từ khi vận động thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đạo đức cách mạng là cốt lõi của cách mạng Việt Nam. Trong “Đường cách mệnh”, Người nêu rõ: đạo đức là “gốc” của người cách mạng. “Cũng như sông có nguồn mới có nước, cây phải có gốc mới sinh trưởng, người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức dù tài giỏi cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là đạo đức cách mạng. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng”

Nền tảng chuẩn mực đạo đức cách mạng

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xây dựng Đảng về đạo đức là một trong ba trụ cột then chốt cùng với chính trị và tổ chức.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm từ các quy định trước đây (Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương, Quy định số 55-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền) ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/1/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Quy định số 144-QĐ/TW xác lập năm chuẩn mực cốt lõi mà cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng: trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì công việc chung; gương mẫu, liêm chính, trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, nhân ái, giúp đỡ đồng chí, đồng bào.

Đây là bước tiến quan trọng trong thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức, làm kim chỉ nam cho cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

Ngay sau khi Quy định số 144 được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phổ biến, quán triệt và triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các hội nghị trực tuyến, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể đều đưa nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng vào thảo luận. Việc đưa chuẩn mực đạo đức vào tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm giúp nâng cao tính thực chất trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Xây dựng văn hóa liêm chính, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trở thành nhiệm vụ quan trọng. Văn hóa liêm chính không chỉ là giá trị đạo đức nền tảng mà còn là tiêu chí đánh giá, nhận xét, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên giới thiệu văn hóa liêm chính cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, xuất bản 4.000 cuốn tài liệu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cùng các chuyên trang định kỳ trên báo, đài.

Thành ủy coi giáo dục liêm chính, bồi đắp đạo đức cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành tài liệu chuyên đề 2025 về tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã đẩy lùi tình trạng “né tránh, đùn đẩy, không thực hiện đầy đủ chức trách” trong công vụ. Văn hóa liêm chính trở thành “hồn cốt” của người cách mạng, định hướng suy nghĩ, hành động và lối sống, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả thực hiện chuẩn mực đạo đức

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng được triển khai sâu rộng trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là nền tảng số, đồng thời lồng ghép học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với rèn luyện chuẩn mực đạo đức trong sinh hoạt thường xuyên, đào tạo cán bộ trẻ và cán bộ mới.

Cùng với đó, các tổ chức đảng rà soát, cụ thể hóa hệ thống chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, dễ đo lường và kiểm soát, phổ biến rộng rãi và kết hợp cam kết rèn luyện hằng năm, coi đây là căn cứ đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tự soi - tự sửa.

Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cũng được tăng cường, đặc biệt với người đứng đầu và cán bộ trong các lĩnh vực nhạy cảm. Vai trò của Ủy ban Kiểm tra, các tổ chức quần chúng, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân được phát huy, xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm tạo sức răn đe và củng cố niềm tin của nhân dân.

Song song đó, việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo được chú trọng, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa công sở và đạo đức nghề nghiệp, thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội thi tìm hiểu chuẩn mực đạo đức, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý đạo đức cũng được triển khai, với phần mềm quản lý cam kết rèn luyện, theo dõi quá trình tu dưỡng và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quý, năm, đồng thời lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về thái độ, đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ. Nhờ đó, việc rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng trở nên thiết thực, hiệu quả và minh bạch hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về phẩm chất, gương mẫu trong hành động.

Thực tiễn triển khai tại Đà Nẵng cho thấy: khi giáo dục đạo đức cách mạng được tổ chức bài bản và cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, chuẩn mực đạo đức trở thành kim chỉ nam trong hành động, lối sống và tác phong công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị và củng cố niềm tin nhân dân.

Để chuẩn mực đạo đức thấm sâu vào từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, Đảng bộ thành phố cần tiếp tục đổi mới lãnh đạo, triển khai, kiểm tra giám sát, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và giám sát của nhân dân.

Đây là hành động thiết thực để xây dựng Đảng bộ Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới, xứng đáng là trung tâm động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.