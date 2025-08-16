Tài chính - Thị trường Nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 44 về triển khai thực hiện Quyết định số 1560 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức nghiên cứu, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư, Quyết định số 1560/QĐ-TTg và các văn bản liên quan.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác tín dụng chính sách xã hội.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền cơ chế lồng ghép tín dụng chính sách xã hội với các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh - xã hội; tăng cường chính sách hỗ trợ tín dụng đối với các hoạt động sản xuất theo chuỗi, liên kết hợp tác nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nghiên cứu tiêu chí phân loại và quy trình xác định đối tượng, địa bàn nghèo, vùng khó khăn, đối tượng có thu nhập trung bình, ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định làm cơ sở để nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chính sách tín dụng ưu đãi.

Sở Tài chính phối hợp Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.