Chính trị Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối ĐNO – Chiều 18/7, Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 9 xác định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên toàn địa bàn quản lý, góp phần thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự và chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 9 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tán thành với phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm nêu trong báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị, cấp ủy khóa mới phải lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối của Chính phủ, của ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Đảng bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và người lao động; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và phát triển đội ngũ cán bộ - coi đây là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 9 Lê Anh Xuân, Bí thư Đảng ủy phát biểu tiếp thu tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Đảng bộ cần tăng cường và nâng tầm công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tiêu cực, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, gắn với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở, gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ NHNN Chi nhánh Khu vực 9 được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 5 đảng bộ, chi bộ NHNN tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kontum.

Đảng bộ có 7 chi bộ với 153 đảng viên. Đảng bộ đã hoàn thành toàn diện phương hướng nhiệm vụ và các mục tiêu do đại hội nhiệm kỳ đề ra. Hoạt động của Đảng bộ tiếp tục duy trì có nề nếp, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đội ngũ cán bộ đảng viên, cấp uỷ phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đoàn kết nhất trí lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 33 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 20 đảng viên dự bị.

Đến 31/5, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng toàn chi nhánh khu vực 9 đạt 568.103 tỷ đồng, tăng 6,68% so với cuối năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 609.536 tỷ đồng, tăng 5,44% so với cuối năm 2024. Nợ xấu đến 31/5 là 12.222 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 2,01%. Nguồn vốn huy động, dư nợ cấp tín dụng tăng đều qua các năm, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức an toàn dưới 3%.

Đảng bộ xác định 7 nhóm tiêu chí cơ bản, như có từ 90% tổ chức đảng trực thuộc đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, ít nhất từ 90% đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; kết nạp ít nhất 10 đảng viên mới trở lên; chỉ đạo các tổ chức tín dụng hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị ngành ngân hàng trên địa bàn, phấn đấu trong nhiệm kỳ, tăng trưởng huy động vốn bình quân 10 - 12%/năm, tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân 12 - 15%/năm, tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 3% trong tổng dư nợ…

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, đại hội xác định 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ NHNN chi nhánh Khu vực 9 nhiệm kỳ 2025-2030 có 15 người; Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 9 Lê Anh Xuân giữ chức Bí thư Đảng ủy NHNN Chi nhánh Khu vực 9 nhiệm kỳ 2025-2030.