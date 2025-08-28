Du lịch Nâng cao năng lực phục vụ khách trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch ĐNO - Chiều 29/8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra tọa đàm về nâng cao năng lực quản lý, chất lượng dịch vụ phục vụ khách trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch năm 2025.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Q.T

Tọa đàm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia của đại biểu đến từ Hiệp hội Du lịch thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường; quản lý các cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở đào tạo về du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông tin tại tọa đàm, tính đến tháng 8/2025, tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Đà Nẵng được cập nhật là 2.365 cơ sở với 61.898 phòng.

Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn 4-5 sao và tương đương 164 cơ sở với 31.058 phòng (chiếm 50,2% số lượng phòng); 3 sao và tương đương có 132 cơ sở với 8.556 phòng (chiếm 13,8% số lượng phòng).

Tại tọa đàm, đại diện Phòng Quản lý cơ sở lưu trú (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phổ biến quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và các nội dung liên quan; triển khai Bộ tiêu chí văn hóa du lịch Đà Nẵng, Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho khách sạn, homestay và khu nghỉ dưỡng.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, đại diện cơ quan quản lý du lịch cũng đề nghị các cơ sở lưu trú nghiêm túc thực hiện quy định về đăng ký giá, niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết các sản phẩm, dịch vụ; không tùy tiện tăng giá, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch thành phố.

Dịp này, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng quán triệt quy định về đảm bảo an ninh trật tự và khai báo lưu trú cho khách nội địa và quốc tế tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, đại diện Khoa Du lịch (Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) chia sẻ chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý: "Chiến thuật xử lý mâu thuẫn trong môi trường dịch vụ và nghệ thuật giao tiếp khi tiếp nhận và xử lý phản ánh của khách tại cơ sở lưu trú du lịch".