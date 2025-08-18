Kinh tế Nâng tầm giá trị làng quê sinh thái Cẩm Kim Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Cẩm Kim (cũ) đã trở thành đô thị thuộc phường Hội An. Liệu định hướng phát triển làng quê, làng nghề sinh thái như lâu nay có còn được duy trì?

Một góc làng quê Cẩm Kim nhìn từ trên cao. Ảnh: Q.T

Với hệ sinh thái trù mật, Cẩm Kim được ví như “lá phổi xanh” ngay cạnh phố cổ Hội An.

Ngoài ra, Cẩm Kim cũng là khu vực tồn tại một số nghề truyền thống, trong đó nổi bật nhất là nghề mộc Kim Bồng (đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016).

Nhận thấy giá trị đặc trưng của khu vực này, thành phố Hội An cũ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề kèm theo Đề án “Xây dựng làng quê - Làng nghề sinh thái Cẩm Kim giai đoạn 2017 - 2025”.

Quá trình triển khai đề án đã thu được nhiều kết quả tích cực, nâng cao giá trị cho vùng nông thôn đặc sắc này.

Giai đoạn 2021 - 2025, tại Cẩm Kim đã hình thành mô hình “Làng sinh thái - văn hóa - du lịch”, mỗi năm thu hút hơn 14.000 lượt khách dựa vào hoạt động du lịch cộng đồng và khoảng 8.000 lượt tour khách du lịch học tập.

Cạnh đó đã đầu tư đồng bộ hạ tầng, thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (có 2/3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).

Khách quốc tế trải nghiệm vẻ đẹp sông nước Cẩm Kim. Ảnh: Q.T

Tổng kinh phí thực hiện đề án này trong giai đoạn 2021 - 2025 hơn 34,5 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 30,2 tỷ đồng (đạt khoảng 88%).

Bà Bùi Thị Kim Cúc, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Kim Bồng thông tin, hiện hợp tác xã đã xây dựng được các tổ dịch vụ du lịch tổ bơi thuyền trên sông, tổ ẩm thực, tổ thuyết minh viên tại điểm, homestay cộng đồng… để đa dạng chuỗi giá trị phục vụ du lịch cộng đồng, du lịch học tập.

Đến nay, cộng đồng này đã đủ năng lực để đón được các đoàn từ 50-100 khách, góp phần vào việc nâng cao giá trị điểm đến cũng như tạo ra sinh khí mới cho diện mạo làng quê sinh thái Cẩm Kim.

Dù nghị quyết chuyên đề xây dựng làng quê, làng nghề sinh thái Cẩm Kim đã triển khai khá căn cơ nhưng do quá trình sắp xếp đơn vị hành chính nên chưa hoàn tất. Nhiều phần việc còn dang dở như một số mô hình chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể, quy hoạch chi tiết chưa được phê duyệt, còn 25/52 công trình chưa triển khai…

Diện mạo Làng mộc Kim Bồng có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây. Ảnh: Q.T

Không chỉ gói gọn trong một nghị quyết chuyên đề hay đề án, định hướng phát triển làng quê sinh thái Cẩm Kim trong bối cảnh mới cũng đang được quan tâm do khu vực này hiện đã trở thành đô thị thuộc phường Hội An.

Đây cũng là khu vực nông thôn duy nhất trong số 5 đơn vị hành chính được hợp nhất tạo nên phường Hội An hiện tại.

Theo ông Tống Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, mặc dù Cẩm Kim đã trở thành đô thị nhưng vẫn sẽ kế thừa những giá trị đặc trưng của làng quê này. Phường sẽ tiếp tục xây dựng nông thôn mới cho khu vực này với việc tiếp nối một số dự án, chương trình còn dang dở.

“Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc địa phương sẽ báo cáo thành phố hoặc nếu có chủ trương, chỉ đạo của thành phố mới thay đổi. Quan điểm của phường là vẫn gìn giữ, nâng tầm giá trị làng quê sinh thái cho khu vực này bởi các phần việc đang triển khai rất tốt, nâng cao chất lượng đời sống cho cộng đồng”, ông Tống Quốc Hưng nói.