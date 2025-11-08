Thế giới Nga - Mỹ chuẩn bị gặp thượng đỉnh Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp diễn ra tại Alaska (Mỹ), dù chỉ có hai nguyên thủ, nhưng lại mang tính chất toàn cầu bởi đây là lần đầu tiên, hai nhà lãnh đạo trực tiếp đối thoại kể từ khi xung đột Nga -Ukraine bùng nổ tháng 2/2022.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: New York Times)

Cuộc gặp Trump - Putin thu hút sự theo dõi đặc biệt của truyền thông và dư luận quốc tế. Nó không chỉ là một phép thử về khả năng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, mà còn là bài kiểm tra với cả cấu trúc quyền lực thế giới.

Theo Interfax, Cố vấn Tổng thống Nga ngày 9/8 xác nhận thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

Ông cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các phương án đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về những điểm giao thoa lợi ích kinh tế của hai nước ở khu vực Bắc Cực, với triển vọng thực hiện các dự án quy mô lớn, cùng có lợi.

Tuy nhiên, những phát biểu trước cuộc gặp từ các bên liên quan cho thấy khoảng cách lập trường vẫn còn rất lớn, đồng thời hé lộ rằng nội dung hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin sẽ không hề “mềm mại” như một số người kỳ vọng.

Song ở một phương diện khác, các nhà quan sát chính trị lại nói đến “nhân tố bất ngờ” khi Nga - Mỹ cùng bắt tay “gỡ nút thắt” Ukraine để hướng đến những lợi ích to lớn hơn mà hai siêu cường cùng quan tâm.

Trong khi đó, việc chọn Alaska, vùng lãnh thổ Mỹ giáp Nga, làm địa điểm tổ chức cuộc gặp mang ý nghĩa biểu tượng về địa lý và chính trị, cho thấy cả hai bên muốn gửi thông điệp thiện chí sẵn sàng đối thoại.

Càng gần ngày diễn ra, sự kiện càng trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông, với mọi chi tiết đều được đưa ra mổ xẻ dưới nhiều góc độ khác nhau, từ ngôn ngữ cơ thể, chương trình nghị sự, đến những phát biểu bên lề.

Dù chưa có kết quả, chỉ riêng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đã gửi đi thông điệp: trong thế giới phân cực và đầy xung đột hiện nay, đối thoại vẫn là công cụ không thể thay thế.

Vì thế, cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin tại Alaska không đơn thuần là một cuộc gặp ngoại giao mà nó còn là phép thử cho một trật tự thế giới mới đang trong xu thế biến động để hướng đến sự định hình, cho sức bền của luật pháp quốc tế và cho khả năng chính trị và đàm phán của những người đứng đầu hai siêu cường.

Từ nay đến thứ Sáu (15/8), thế giới sẽ tiếp tục hồi hộp theo dõi, bởi kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin có sức lan tỏa vượt xa biên giới Mỹ và Nga.

Thậm chí, nó được đánh dấu như là một nét chấm phá đầy ấn tượng của nền ngoại giao giữa các siêu cường trong một thế giới đầy biến động hiện nay.