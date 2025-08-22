Giáo dục - Việc làm Ngành giáo dục cần tiếp tục chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học ĐNO - Đây là đề nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 diễn ra chiều 22/8 theo hình thức trực tuyến toàn quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (bên trái) chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đồng chủ trì. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2024 - 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, triển khai đồng bộ, tạo nền tảng thuận lợi cho ngành giáo dục thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.

Đây cũng là thời điểm toàn ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 91- KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Đây cũng là năm học cả nước thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Luật Nhà giáo; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ em từ 3 đến 5 tuổi.

Nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2025 - 2026 là: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục - đào tạo và ghi nhận ngành giáo dục trong năm học vừa qua đã đạt được thành tích, thành tựu rất cơ bản.

Theo Thủ tướng Chính phủ, những kết quả này được Thủ tướng tóm gọn trong 36 chữ: thể chế hoàn thiện; bộ máy tinh gọn; chất lượng nâng cao; kỳ thi chuyên nghiệp; giáo viên nâng tầm; hội nhập mở rộng; cơ sở khang trang; khoa học phát triển; tài năng nở sớm.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; trong đó đặc biệt là chương trình giáo dục bất cập, quy mô manh mún, ngành nghề không cân, kỹ năng thiếu hụt, giáo viên chưa đủ, mạng lưới chưa thông, kinh phí thụ động.

Do đó, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng như toàn thể ngành giáo dục tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả quan điểm, định hướng chủ đạo: học sinh, sinh viên là trung tâm, chủ thể; thầy cô giáo là động lực; nhà trường là bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng. Đồng thời, đề nghị toàn ngành phải tập trung chuyển đổi trạng thái, nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội; tiếp tục chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học.

Theo Thủ tướng Chính phủ, mọi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, giải quyết các vấn đề của giáo dục và đào tạo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; theo hướng mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục và đào tạo, nhất là người yếu thế, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. Tập trung xây dựng chương trình, giáo trình tiên tiến, hiện đại, thực tế hơn nữa; học phải đi đôi với hành; học thật, thi thật, nhân tài thật.

Đặc biệt phải tập trung chuẩn bị chu đáo điều kiện năm học mới, trong đó có lễ khai giảng trang trọng, ấm cúng, gọn gàng, hiệu quả, vui tươi.