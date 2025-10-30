Y tế Ngành y tế sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân do mưa lũ Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã, phường, đặc biệt là các khu vực miền núi, trung du, vùng thấp trũng. Theo đó, nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm, tai nạn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân và nhân viên y tế.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang chăm sóc sức khỏe cho một bệnh nhi vùng lũ được lực lượng Cảnh sát giao thông đưa đến cấp cứu. Ảnh: LÊ HÙNG

Trực cấp cứu 24/24

Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; thành lập các đội xung kích để hỗ trợ, di chuyển bệnh nhân và ứng cứu khi có các tình huống đột xuất.

Đồng thời, tổ chức bộ phận thường trực 24/24 giờ tại các tuyến; phân công cán bộ bám sát khu vực bão lụt để triển khai kịp thời công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, xử lý nước cho sinh hoạt, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với nhân dân. Ngành chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương, cáng... để làm tốt công tác sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển nạn nhân được nhanh chóng và an toàn.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, các đơn vị đã thành lập tổ, đội cấp cứu, điều trị cơ động; thiết lập hệ thống khám, chữa bệnh lưu động, đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, dịch truyền, máu và nhân lực để thực hiện công tác cấp cứu, điều trị cho người dân.

Cạnh đó phối hợp tổ chức sơ tán trẻ em, người lớn tuổi mắc các bệnh mãn tính về tim mạch, hô hấp… đến các khu tập trung có các tổ y tế thường trực.

Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát các ca bệnh; đảm bảo tốt việc tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và cách ly bệnh nhân, sẵn sàng bố trí thêm các điểm điều trị trong trường hợp cần thiết.

Trong đó, chú trọng bảo đảm các tổ chuyên khoa, như: chấn thương, răng - hàm - mặt, mắt, gây mê hồi sức, truyền nhiễm, x-quang, phẫu thuật lồng ngực, tai - mũi - họng, sọ não, siêu âm... cũng như, cử các ê kíp bác sĩ chuyên khoa và các đội cấp cứu, điều trị lưu động tham gia khi có lệnh điều động của Sở Y tế...

Khẩn trương rà soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thuận, để chủ động khắc phục hậu quả, đảm bảo các đơn vị sớm khôi phục hoạt động bình thường, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị tại chỗ tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải, làm sạch môi trường trong và xung quanh khuôn viên đơn vị ngay sau khi nước rút.

Y, bác sĩ Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng chăm sóc, điều trị cho một bệnh nhân bị nạn khi dọn nhà phòng, chống lũ. Ảnh: LÊ HÙNG

Chủ động phối hợp với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ vận chuyển rác thải, khơi thông hệ thống thoát nước, nạo vét bùn đất, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn điện, nước, cơ sở hạ tầng trước khi đưa cơ sở y tế trở lại hoạt động.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, môi trường sau ngập lụt trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các khu vực bị ngập sâu, cô lập.

Chủ động phân bổ hóa chất khử khuẩn, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và cộng đồng triển khai các biện pháp xử lý môi trường, nguồn nước sinh hoạt, nước giếng, khu vực chứa rác thải, nhà vệ sinh... theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với các trung tâm y tế khu vực hướng dẫn kỹ thuật sử dụng hóa chất khử khuẩn, xử lý nước, diệt khuẩn môi trường; cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ các điểm nóng khi có yêu cầu.

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh truyền nhiễm sau mưa lớn, lũ lụt như tiêu chảy, viêm da, sốt xuất huyết, bệnh đường tiêu hóa, hô hấp...

Các trung tâm y tế khu vực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và đoàn thể trên địa bàn huy động tham gia tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn, xử lý chất thải tại đơn vị và các trạm y tế xã, phường.

Tổ chức cấp phát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng cách, hiệu quả.

Huy động nhân viên y tế thôn, bản, cộng tác viên y tế tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống bệnh tật sau ngập lụt.

Đoàn Thanh niên Sở Y tế đang khẩn trương huy động các chi đoàn trực thuộc phối hợp với Đoàn Thanh niên các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực tổ chức các đội thanh niên tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị bị ngập lụt trong công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương triển khai hoạt động hỗ trợ nhân dân khử khuẩn môi trường, dọn bùn đất, thu gom rác thải y tế, sinh hoạt; đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau mưa lớn, lũ lụt tại cộng đồng.

Cùng với đó, các bệnh viện, cơ sở y tế đã chủ động phương án tổ chức khám, chữa bệnh, điều trị, dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay sau khi lũ rút.

Cũng như triển khai các biện pháp giám sát, kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và xử lý môi trường; hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; thu gom, xử lý rác thải.

Đồng thời, vệ sinh các giếng khoan, giếng đào, nguồn nước tự chảy, bể chứa nước ngầm, hướng dẫn xử lý nguồn nước bị nhiễm bẩn, diệt loăng quăng, bọ gậy, vệ sinh cá nhân,…