Thể thao Ngày 6/11, khởi tranh giải cầu lông trung cao tuổi thành phố Đà Nẵng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành điều lệ Giải cầu lông trung cao tuổi các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Giải được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời thông qua giải động viên và phát triển phong trào thể dục - thể thao dành cho người trung cao tuổi thành phố; tạo điều kiện để các đoàn vận động viên thi đấu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, làm cơ sở để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển cầu lông trung cao tuổi thành phố tham gia thi đấu toàn quốc.

Giải diễn ra từ ngày 6 - 9/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Đối tượng tham dự là vận động viên đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn thành phố. Đối với nội dung lãnh đạo, các vận động viên đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, HĐND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tranh tài nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo nhóm tuổi đối với câu lạc bộ; thi đấu đôi nam, đôi nam nữ đối với nhóm lãnh đạo.