Thứ Bảy, 1/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Kinh tế

Ngày 6 và 7/11: Tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng”

MAI QUẾ 01/11/2025 07:15

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư”.

Tọa đàm dự kiến diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 tại hội trường số 3, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Tọa đàm do UBND thành phố phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, cùng chủ trì.

Tọa đàm được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; đại diện các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính. Nội dung tập trung vào hai chuyên đề chính: Thu hút các dịch vụ tài chính bền vững đến với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (ngày 6/11) và Phát triển hệ sinh thái cạnh tranh dành cho tài sản số - Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển (ngày 7/11).

Các phiên thảo luận đề cập đến các lĩnh vực then chốt như tài trợ thương mại, tài chính bền vững và tài chính xanh, phát triển tài sản số, xây dựng sàn giao dịch hàng hóa... Qua đó, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong quản lý, vận hành và phát triển các lĩnh vực tài chính trọng điểm, tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư và giao dịch tài chính toàn cầu đến với thành phố.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm tài chính quốc tế

Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm tài chính quốc tế

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tăng cường hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Dubai

Tăng cường hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Dubai

Kết nối xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

Kết nối xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm tài chính quốc tế

Sẵn sàng thử nghiệm mạng 6G tại Trung tâm tài chính quốc tế

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tăng cường hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Dubai

Tăng cường hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Dubai

Kết nối xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

Kết nối xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm Kinh tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Kinh tế
      Ngày 6 và 7/11: Tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng”

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO