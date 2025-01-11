Kinh tế Ngày 6 và 7/11: Tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng” UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư”.

Tọa đàm dự kiến diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 tại hội trường số 3, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Tọa đàm do UBND thành phố phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, cùng chủ trì.

Tọa đàm được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố; đại diện các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính. Nội dung tập trung vào hai chuyên đề chính: Thu hút các dịch vụ tài chính bền vững đến với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (ngày 6/11) và Phát triển hệ sinh thái cạnh tranh dành cho tài sản số - Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển (ngày 7/11).

Các phiên thảo luận đề cập đến các lĩnh vực then chốt như tài trợ thương mại, tài chính bền vững và tài chính xanh, phát triển tài sản số, xây dựng sàn giao dịch hàng hóa... Qua đó, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong quản lý, vận hành và phát triển các lĩnh vực tài chính trọng điểm, tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư và giao dịch tài chính toàn cầu đến với thành phố.