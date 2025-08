An ninh trật tự

Ngày An ninh mạng Việt Nam 6/8: Xây dựng không gian mạng an toàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội

ĐNO - Nhận thức rõ tầm quan trọng của lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự gia tăng các mối đe dọa từ không gian mạng, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng được cụ thể hóa bằng các văn bản để chỉ đạo, quản lý công tác an ninh mạng, an toàn thông tin.