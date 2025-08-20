Khoa học - Công nghệ Ngày hội Blockchain Việt Nam sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 29/8 ĐNO - Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, ngày 29/8, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 (Viet Nam Blockchain Day 2025).

Chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ và đề xuất ý kiến để phát triển hệ sinh thái Al - Blockchain - đổi mới sáng tạo tại một sự kiện tổ chức ở Đà Nẵng. Ảnh minh họa: QUỐC TUẤN

Đây là sự kiện thuộc “Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025”. Hoạt động do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức với sự phối hợp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; Công ty CP Công nghệ số SSI.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) tại Đà Nẵng. Đồng thời kết nối các chính sách ưu đãi đầu tư, cơ sở hạ tầng và cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 dự kiến quy tụ 300 đại biểu, khách mời; hơn 50 diễn giả, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế; 10 gian hàng triển lãm trực tiếp.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có 6 tọa đàm chuyên đề xoay quanh khung pháp lý, hạ tầng blockchain mở, đô thị thông minh, thị trường token hóa, vai trò sàn giao dịch, tiêu chuẩn kiểm toán…; Đối thoại công - tư: Định hình tương lai tài sản số tại Việt Nam.

Ngoài ra, còn có lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực blockchain; triển lãm sản phẩm, giải pháp blockchain ứng dụng trong nhiều ngành...

Sự kiện là cơ hội thúc đẩy ứng dụng blockchain trong các lĩnh vực kinh tế then chốt như: tài chính, y tế, giáo dục, logistics và quản lý nhà nước. Cạnh đó, mời gọi đầu tư vào hệ sinh thái blockchain Việt Nam, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ hội hoàn thiện cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho tài sản số và công nghệ blockchain.

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 kết nối Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 và Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025 tạo thành chuỗi các sự kiện lan tỏa mạnh mẽ và định vị Đà Nẵng trở thành nơi hội tụ các xu hướng tài chính số - fintech - blockchain của Việt Nam và quốc tế.