Quốc phòng - An ninh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Trà Leng ĐNO - Sáng 8/8, UBND xã Trà Leng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ và người dân địa phương với nhiều hoạt động sôi nổi.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 tại xã Trà Leng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng và đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo đến dự.

Ôn lại chặng đường 20 năm ngày hội, Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa khẳng định, nhiều mô hình hiệu quả được triển khai tại địa phương như: "Camera an ninh", "Zalo phòng chống tội phạm", "Tiếng loa an ninh", tổ tự quản ở các thôn, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, giữ vững an ninh trật tự.

Phát huy các mô hình trên, nhiều năm liền xã Trà Leng đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 100% thôn, trường học, trạm y tế đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Năm 2025, nhân dân và cán bộ xã Trà Dơn (cũ) - nay là xã Trà Leng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng ghi nhận, biểu dương kết quả của chính quyền và nhân dân xã Trà Leng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Kết quả trên có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức bài bản, phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững sự bình yên trên địa bàn; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Trà Leng đón nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị, thời gian tới, xã Trà Leng tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh toàn dân, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho cán bộ và nhân dân xã Trà Dơn (cũ) về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Trà Dơn (cũ) Hồ Văn Lợi nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (cũ); 14 cá nhân tiêu biểu nhận quà tri ân của Chủ tịch UBND xã Trà Leng.

Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an thành phố (bên phải) trao Giấy khen cho nguyên Chủ tịch UBND xã Trà Dơn (cũ) Hồ Văn Lợi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trước đó, chương trình ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động, trò chơi dân gian như kéo co, cà kheo, bắn nỏ…

Công an xã Trà Leng vận động và tiếp nhận 5 khẩu súng tự chế từ người dân; đồng thời tặng quà động viên, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng địa phương.

Lãnh đạo xã Trà Leng trao cờ cho các đội có thành tích tiêu biểu tại cuộc thi hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Người dân giao nộp vũ khí cho Công an xã Trà Leng tại ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại diện Công an xã Trà Leng tặng quà biểu dương các hộ dân tình nguyện giao nộp vũ khí. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Móc khóa in thông tin, số điện thoại Công an xã Trà Leng là món quà gửi tặng người dân tại ngày hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thanh niên xã miền núi Trà Leng trổ tài thi bắn nỏ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Sôi nổi cuộc thi nhảy bao bố. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC