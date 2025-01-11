Xã hội Ngày hội việc làm Bách khoa - DUT Job Fair tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng: Giới thiệu g ần 300 vị trí việc làm và thực tập ĐNO - Ngày 1/11, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) khai mạc ngày hội việc làm Bách khoa - DUT Job Fair đợt 2 năm 2025 với chủ đề “Dẫn dắt đổi mới - Kiến tạo tương lai”, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Đợt này, có 13 doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, là những đối tác chiến lược của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng tham gia như: Công ty TNHH Yajima (Nhật Bản), Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, Công ty CP HUB Đà Nẵng - Nhật Bản…

Gần 300 vị trí việc làm và thực tập được các doanh nghiệp tuyển dụng thuộc các lĩnh vực cơ khí, công nghệ thông tin - điện tử viễn thông, điện - tự động hóa, quản trị sản xuất, nhiệt - điện lạnh, năng lượng gió, xây dựng, hóa…

Các doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội. Trong ảnh: Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology phỏng vấn sinh viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp chia sẻ góc nhìn thực tiễn về xu hướng nghề nghiệp, công nghệ mới và văn hóa doanh nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hành trình phát triển nghề nghiệp tương lai.

Đông đảo sinh viên tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại các gian trưng bày của doanh nghiệp. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại sự kiện, TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho biết, DUT Job Fair là sự kiện thường niên của nhà trường.

Năm 2025, sự kiện được chia làm hai đợt, đợt 1 vào tháng 4 tập trung vào sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, đợt 2 vào tháng 11 hướng đến sinh viên năm 3 và năm 4 đang tìm kiếm cơ hội thực tập và phát triển nghề nghiệp dài hạn.

Đến nay, DUT Job Fair không chỉ là ngày hội tuyển dụng mà còn là không gian kết nối giữa sinh viên và các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Thông qua chương trình, sinh viên có cơ hội tiếp cận với hàng trăm vị trí việc làm, thực tập từ các công ty, tập đoàn lớn, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và nguồn nhân lực.