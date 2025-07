Giáo dục - Việc làm Nghệ An leo top 1, Vĩnh Phúc tụt dốc trong cuộc đua điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 Trong xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 ở 34 tỉnh thành, Nghệ An dẫn đầu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, trong khi Vĩnh Phúc bất ngờ tụt hạng, tạo nên cuộc đua đầy biến động.

Xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 ở 34 tỉnh thành

Năm 2025, Nghệ An dẫn đầu cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT với 6,52 điểm. Tuy nhiên, điểm số này thấp hơn đáng kể so với năm 2024, khi Vĩnh Phúc đứng đầu với 7,45 điểm. Điều này cho thấy điểm trung bình toàn quốc có xu hướng giảm so với năm trước.

Các tỉnh như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ và TP HCM cũng nằm trong nhóm dẫn đầu năm 2025, nhưng điểm trung bình của họ đều thấp hơn so với năm 2024. Chẳng hạn, Bắc Ninh năm 2024 đứng thứ 5 với 7,21 điểm, nhưng năm 2025 chỉ đứng thứ 9 với 6,22 điểm.

Một điểm đáng chú ý là một số tỉnh từng nằm trong top đầu năm 2024 như Vĩnh Phúc, Nam Định, Bình Dương và Hà Nam không xuất hiện trong bảng xếp hạng năm 2025. Điều này cho thấy có sự biến động lớn về thứ hạng và điểm số giữa các năm.

Về các thành phố lớn, Hà Nội và TP HCM năm 2025 duy trì vị trí trong top 10-15 địa phương có điểm thi tốt nghiệp cao. Hà Nội đứng thứ 4 với 6,44 điểm, còn TP HCM đứng thứ 6 với 6,27 điểm. So với năm 2024, đây là sự cải thiện rõ rệt, khi Hà Nội đứng thứ 12 và TP HCM thứ 20.

Ở chiều ngược lại, các tỉnh miền núi và vùng sâu vùng xa như Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Đắk Lắk và Lạng Sơn vẫn nằm trong nhóm có điểm trung bình thấp nhất. Sơn La năm 2025 đứng cuối bảng với 5,41 điểm, thấp hơn điểm thấp nhất của Hà Giang năm 2024 là 5,68 điểm.

Tổng thể, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có xu hướng giảm so với năm 2024 ở hầu hết các tỉnh thành. Sự biến động về thứ hạng phản ánh sự thay đổi trong chất lượng đào tạo hoặc mức độ khó của đề thi giữa các năm. Đồng thời, các tỉnh miền núi và vùng sâu vùng xa vẫn đang gặp nhiều thách thức trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và điểm thi tốt nghiệp.

Bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 ở 34 tỉnh thành chi tiết: